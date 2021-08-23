Публицист Кеворкян объяснил, почему не стоит недооценивать «Крымскую платформу»

Так называемый саммит «Крымская платформа», который должен состояться 23 августа в столице Украины, станет действительно крупной международной площадкой для обсуждения ситуации вокруг российского полуострова.

Однако эксперты уверены, что дальше громких заявлений и подписания каких-то новых документов дело не зайдет, поскольку никто не хочет вступать в реальный конфликт с ядерной страной, имеющей к тому же одну из самых мощных армий в мире.

При этом в разговоре с ФАН известный публицист Константин Кеворкян отметил, что не стоит недооценивать данное мероприятие, поскольку официально участие в нем заявили порядка 40 стран. И, что довольно важно, если верить украинским дипломатам, то представители этих государств по итогу саммита ратифицируют некое официальное заявление по Крыму.

«Тут важен не столько уровень присутствующих на саммите персон — мы знаем, что будут и президенты, и премьер-министры, и обычные дипломаты — сколько задекларированная позиция тех или иных государств, включая те, которые мы привыкли считать дружественными. Соответственно, понятно, что это может быть не то, что в идеале мечтали увидеть украинские дипломаты и президент Зеленский, но все-таки это будет выраженная совместная позиция четырех десятков государств. Недооценивать этот факт не стоит», — считает эксперт.

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«По поводу возможного усиления натиска Запада на РФ после «Крымской платформы». Ими перепробованы разнообразнейшие санкции и формы давления, поэтому я считаю, что усиливать их дальше некуда, но возможна сильная поддержка Украины как противостоящей России стороны. А это подразумевает и различные формы поддержки вооружением, а также содействие работы ее пропагандистской машины», — заявил Константин Кеворкян.

С другой стороны, добавил собеседник издания, Крым развивается и живет в собственной повестке дня, поэтому проведение таких форумов не должно как-то отразиться на внутрироссийской повестке или жизни на полуострове.

И если украинское вооружение для Крыма не представляет опасности, поскольку он надежно защищен, находясь «под крылом» одной из сверхдержав мира, то пропагандистская деятельность на крымском направлении будет усиливаться, и на полуострове должны быть готовы ей противостоять, констатировал эксперт.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе». Дело в том, что этот саммит может дать базу и опору для принятия целого ряда антироссийских решений.