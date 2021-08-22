Крымские силачи установили новый рекорд России, протянув самолет Ан-26

Крым, 22 августа. Двое крымских силачей Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов протянули самолет Ан-26 на девять метров. Новый рекорд России они установили за 41,53 секунды, передает корреспондент ФАН.

Данную акцию керчанин и судакчанин посвятили Дню государственного флага России и 85-летию симферопольского аэропорта. Вес военно-спасательного самолета составляет 22 тонны. Его буксировали в положении сидя руками за канат.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

«Была одна остановка, но атлетам удалось самолет сдвинуть и после этого его разогнать. На попытку ушло 41,53 секунды. Расстояние ― ровно девять метров до страховочного башмака. Больше мы не могли поставить из соображений техники безопасности», ― поделился зарегистрировавший рекорд эксперт «Книги Рекордов России», президент АНО «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

При этом для Джамшида Исматиллаева это уже не первый похожий рекорд. Весной этого года он смог сдвинуть самый большой в мире самолет-амфибию Бе-12 весом 31,5 тонны на один метр 12 сантиметров за 40 секунд, тем самым установив рекорд России.

Подробнее об акции рассказали ФАН сами силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов, а также пресс-секретарь международного аэропорта Симферополь Михаил Никифоров.

Ранее ФАН рассказывал, что российский спортсмен силового экстрима сдвинул с места 65-тонный поезд и поставил новый рекорд.