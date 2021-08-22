Жители полуострова оценили идею Украины создать крымскотатарскую автономию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что образование на законодательном уровне «национальной крымскотатарской автономии» на территории Крыма уже назрело. По его словам, этим будут заниматься на саммите «Крымская платформа», который теперь станет постоянным мероприятием.

«Это очень важный шаг, которым должна заниматься «Крымская платформа»: изучить именно это законодательство, эти изменения в законодательство, предложить президенту Украины уже именно тот закон, который будет согласован, прежде всего, согласован с коренным населением Крыма», — отметил украинский лидер.

Жители Крыма рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, что они думают по этому поводу, получится ли у Украины выполнить хоть одно обещание, данное крымскотатарскому народу. Большинство собеседников ФАН выразили мнение, что это предложение Зеленского — очередное заявление, за которым ничего не стоит, кроме дешевого популизма, к которому все уже привыкли за последние семь лет.

«У них теперь не президенты, а профессиональные обещальщики. Мне кажется, если они там по 20 лет начнут править, то все равно потом будут говорить, что было мало времени, что виноваты «попередники» (предыдущая власть. — Прим. ФАН). Кстати, насколько я знаю, ни Порошенко, ни его люди так и не оказались в тюрьме. Зато как вначале Зеленский обещал, надрывался, великолепный артист. Ему вместе с Порошенко надо в кино сниматься, отличный бы получился дуэт. Что касается автономии крымских татар в российском Крыму или Севастополе, то с таким же успехом и я могу пообещать полякам хоть всю Украину и еще часть Германии, что тут мелочиться. То есть все понимают, что этого никогда не произойдет, однако помечтать можно, говорят, это даже полезно», — заявил Андрей Новоселов, житель Севастополя.

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«Чего только Украина не обещала крымским татарам, но так ничего и не выполнила. Самый простой пример — им должны были построить вместе с Турцией в Херсонской области квартиры, выдать земли. Думаю, и так всем понятно, чем все это закончилось. Так о чем может идти речь, если они элементарного не могут выполнить? Поражаюсь наивности некоторых людей, которые до сих пор верят, что Украина будет о них заботиться. У меня есть друзья из крымских татар, мы все хорошо дружим и даже вместе шутим на эти темы. Нормальные люди уже давно поняли, что из себя представляет сегодня украинское государство, кем являются остальные — сложный вопрос, хотя и ответ на него очевидный», — отметил Руслан Майоров, переехавший вместе с семьей в 2014 году жить в Крым из Киева.

Из всего этого можно сделать вывод, что для Украины давать пустые обещания стало уже нормой. Возможно, такие заявления украинский лидер делает в попытке расшатать ситуацию с помощью радикально настроенных людей среди крымских татар на российском полуострове, но Зеленский не учел одного — все они уже давно покинули Крым и живут на Украине.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему восстановление мощи украинского флота — нереализуемая мечта Владимира Зеленского. Дело в том, что за 30 лет независимости киевские власти умудрились полностью уничтожить свои Военно-морские силы.