Километровый российский триколор развернули в крымском лагере «Артек»

Симферополь, 22 августа. Российский триколор длиной в тысячу метров растянули на набережной детского центра «Артек» в Крыму. Акцию приурочили ко Дню Государственного флага РФ.

Россия 22 августа отмечает День Государственного флага. Накануне праздника в международном детском центре «Артек» состоялась акция «В единстве — сила, а в силе единства — победа». В мероприятии поучаствовали 600 человек.

«Ребята рассказали друг другу о том, что означают цвета флага: белый – мир, чистоту и благородство, синий – верность и честность, а красный – мужество и смелость», — цитирует RT сообщение пресс-службы лагеря.

Все руководящие сотрудники российских силовых структур 21 августа отмечали свой профессиональный праздник. В День офицера они принимали поздравления и слова благодарности за свой труд.