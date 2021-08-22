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«Было бы правильно»: Киселев призвал бизнесменов работать в Крыму
Экономика
«Было бы правильно»: Киселев призвал бизнесменов работать в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 22 августа. Начало работы крупного бизнеса в Крыму было бы правильным решением. Об этом заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев призвал российских бизнесменов задуматься над развитием своей деятельности на полуострове и перестать думать о санкциях. По словам гендиректора МИА «Россия сегодня», Крым нужно развивать.

«Будут мешать санкции, но об этом нужно перестать думать... Было бы здорово, если бы крупный бизнес сюда пришел российский и это было бы абсолютно правильно. Пусть сделают через какие-то там промежуточные структуры, не мне их учить, но все известно», — отметил Киселев в эфире канала «Россия-24».

Крым воссоединился с Россией семь лет назад. Российский тревел-блогер расспросил коренную жительницу полуострова и выяснил, как изменилась жизнь людей с 2014 года. За время его последнего визита появилась Таврида, сетевые заправки и расширился ассортимент в супермаркетах.

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