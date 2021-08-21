Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена

Севастополь, 21 августа. Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УЭБиПК в Севастополе предстал перед судом. Мужчину обвинили в участии в мошеннической схеме с предпринимателем.

Бизнесмен установил на компьютерной технике пиратские программы. Оперуполномоченный стал свидетелем обыска, во время которого у коммерсанта изъяли компьютеры. После этого правоохранитель предложил за вознаграждение в 40 тыс. рублей сделать так, чтобы иск не отправился в суд. Фигурант дела получил денежные средства, однако полномочиями для оказания помощи он не обладал.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с лишением на два года права занимать должности на госслужбе.

Председателя совета директоров ростовского Водоканала подозревают в хищении более 200 млн рублей.