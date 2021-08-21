Крымский политолог привел очевидный пример, который показал отношение США к Украине

«Крымская платформа», запланированная на 23 августа, для Украины имеет достаточно большое значение. Дело в том, что политика государства во многом построена на антироссийской риторике и на так называемой стратегии «деоккупации» и «реинтеграции», то есть возвращения тех территорий, которые Украина потеряла в результате своих революций и переориентаций на Запад. Речь идет о Крыме и республиках Донбасса.

Об этом заявил в разговоре с ФАН крымский политолог Денис Батурин, комментируя скорое проведение в Киеве так называемого саммита «Крымская платформа». По его словам, России не стоит опасаться данного мероприятия, поскольку президент РФ Владимир Путин еще несколько лет назад озвучил совершенно четкий тезис, в котором сказано, что вопрос Крыма закрыт.

«Если Украина хочет и пытается его открыть — это ее дело. Понятно, что определенные международные риски для России это создает, ведь в этом смысле задача Киева — вернуть вопрос Крыма в международную повестку, именно для этого и прилагаются всяческие усилия. Значимость этого саммита для Украины велика, а для западных стран, судя по всему, не очень. Ярким примером этого является то, что США отправляют на это мероприятие министра транспорта, который никакого отношения к внешней политике не имеет и просто представляет Соединенные Штаты, не более. Тем самым демонстрируется отношение Америки к этой ситуации», — обратил внимание эксперт.

Конечно, продолжил политолог, главы разных стран примут участие в «Крымской платформе», но среди них, прежде всего, будут президенты прибалтийских стран, какое-либо высокое представительство Польши, возможно, еще отметятся какие-то восточные европейские страны.

Все это говорит о том, что Запад, даже используя антироссийскую риторику, с Россией особо ссориться по поводу Украины не собирается. Вместе с тем это нисколько не отменяет противостояния, антироссийских трендов и всего остального, но в данной ситуации Крым не становится поводом для этого, констатировал Денис Батурин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко заявил, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович. Он считает, что экс-президент закрывал глаза на происходящее в стране, рассчитывая на будущих выборах повысить свои шансы на победу.