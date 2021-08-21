Глэмпинги в Крыму: на полуострове подняли вопрос создания экологически чистых отелей

Туристическая отрасль в Крыму продолжает активно развиваться, открывая все новые направления в этой области. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил о разработке на полуострове комплекса мер, направленных на повышение экологичности гостиничного бизнеса.

«Есть предложения именно от отельного бизнеса по созданию дополнительных преференций для тех, кто готов двигаться в направлении по созданию экологичных сервисов, по использованию экологичных материалов, по развитию электротранспорта», — заявил Волченко.

Кроме того, в Крыму стартует программа льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке от 3% до 5%. Более подробно об этом ФАН рассказал председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Анатолий Тарасенко.

«Данная программа направлена в том числе на глэмпинг. Это новый виток развития гостиничного бизнеса ― экологически чистого и более высшего уровня, чем кемпинги. Это более капитальные строения, но они не вредят экологии. Для Крыма это вопрос более чем актуальный. Я считаю, что подвижки в этом направлении отразятся вообще на стоимости койкоместа в Крыму, потому что, несмотря на то, что открыты курорты Турции и Египта, спрос большой, он не падает. Я уверен, что он будет только расти. А с учетом поддержки этих направлений себестоимость и соотношение «цена-качество» будут приводиться к правильному уровню», ― подчеркнул Анатолий Тарасенко.

Собеседник ФАН также рассказал, что в Крыму сейчас действует всего 15 четырех- пятизвездочных отелей. В то же время в Краснодарском крае таких отелей уже 45, а в Турции — около 600, поэтому Крыму еще есть куда расти.

Также Тарасенко добавил, что на рассмотрении сегодня находятся законопроекты, касающиеся использования земель сельхозназначения для экотуризма. В случае их принятия туротрасль получит новый виток развития.

Ранее ФАН сообщал, чем русские туристы отличаются от украинских. В беседе с корреспондентом агентства жители крымского полуострова поделились своими наблюдениями.