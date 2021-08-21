Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»

23 августа в украинской столице соберутся представители более 40 стран и различных международных организаций, чтобы принять участие в так называемом саммите «Крымская платформа». Эксперты уже окрестили данное мероприятие провальным, причем по всем фронтам, поскольку оно является лишь декларативным, никаких реальных действий в отношении Крыма или России приниматься не будет.

Однако для внутренней украинской политики, по всей видимости, этот саммит достаточно важен, поскольку каждый представитель киевского режима хочет получить от него свою выгоду. Более подробно об этом рассказал ФАН крымский политолог Денис Батурин.

По его словам, «Крымская платформа» стала во многом возможна благодаря сумасшедшей активности представителей запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа»1 (организация запрещена на территории России и является экстремистской).

«Ведь кроме его лидеров, которые занимают должности депутатов Верховной рады Украины, первым заместителем министра иностранных дел страны также является представитель «Меджлиса» Джапарова. Именно эта активность и является одним из основных двигателей «Крымской платформы». Поэтому «Меджлис» надеется, что крымские татары получат на Украине наконец некую территориальную автономию, основанную на национальном признаке, и власть там будет осуществляться по принципу автократии. Об этом они говорят и надеются, ради этого и был принят закон о коренных народах Украины», — считает эксперт.

Основная задача, которую пытается решить киевское руководство, — вернуть вопрос Крыма в международную повестку. Больше ничего с этой темой Украина сделать не сможет, добавил Денис Батурин.

Ранее политолог рассказал, как Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины. Он полагает, что Анкара будет пытаться разыгрывать крымско-татарский вопрос.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.