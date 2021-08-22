Мусорный вопрос в Крыму: эксперты пояснили, что делать со свалками и полигонами ТКО

Проблема сбора, вывоза и утилизации отходов в Крыму не уходит с повестки дня на полуострове. В летний период, когда население региона резко увеличивается, особенно заметно несовершенство мусорной реформы. Региональный оператор и администрации муниципалитетов, очевидно, не справляются с возросшими объемами ТКО. А в этом году вследствие погодных катаклизмов, постигших некоторые города Крыма, резко увеличилось количество крупногабаритных отходов, таких как испорченная мебель, половые покрытия, предметы быта, техника и прочее. В том, как обстоят дела в городах и как решается вопрос, разбирался ФАН.

Резко ухудшилась ситуация в городах Керчь, Феодосия, Судак и некоторых других населенных пунктах туристического кластера. Также огорчают свалки на прибрежных территориях морей и рек полуострова.

Еще три года назад Российский экологический оператор в лице на тот момент руководителя Дениса Буцаева уделил особое внимание Крыму в вопросе обеспечения чистоты. Была разработана специальная концепция, в том числе со строительством трех мусороперерабатывающих заводов. Однако пока эти намерения не реализованы.

Эксперт Евгений Ионас рассказал ФАН, что в 2019 году концепция по обращению с отходами в Республике Крым была утверждена на тот момент вице-премьером Юлией Жуковой на специальном совещании. Именно этот документ предусматривал комплексное внимание к проблеме избавления республики от свалок и полигонов.

«На сегодняшний день полностью согласованы два проекта по масштабной переработке отходов в Ленинском и Сакском районах на уровне районов. Это будут кластеры переработки почти всех видов коммунальных отходов с последующей ликвидацией свалок вблизи Евпатории и Ленино, но министерство ЖКХ опять никак не может привести в соответствие территориальную схему для заключения инвестиционных договоров», — сетует Евгений.

Также Евгений Ионас сообщил о создании при министерстве специального управления по отходам, главой которого назначена заместитель министра ЖКХ РК Жанна Дикая, а в числе ведущих сотрудников — бывший руководитель ДГХ Симферополя Евгений Маляров.

Что не так с мусорной реформой в Крыму

Недовольство реализацией мусорной реформы высказывалось многократно не только жителями полуострова, но и должностными лицами, в том числе главой Крыма Сергеем Аксеновым. К слову, во время одного из последних совещаний Аксенов поручил провести служебное расследование по факту плохой организации вывоза мусора из городов полуострова. Речь прежде всего шла о городах Керчь, Судак и Феодосия. Также главой Крыма был поставлен вопрос об увольнении директора ГУП РК «Крымэкоресурсы» Дениса Попко. Однако и в других регионах много жалоб на работу регионального оператора и субподрядных организаций.

Евпаторийский общественник Даниил Стволин рассказал ФАН о ситуации в городе.

«Оператор не очень справляется с вывозом отходов. Жители ежедневно жалуются на завалы и несвоевременный вывоз. Я слышал, что Попко уволили, но даже если это так, то вряд ли это быстро исправит ситуацию. Думаю, проблема не в руководителе, а в системе», — предположил Даниил.

В столице Крыма Симферополе также много жалоб не столько на вывоз мусора, сколько на содержание контейнерных площадок, а также на отсутствие контейнеров для крупногабаритных отходов.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Жители дома №13 по ул. Куйбышева в Симферополе рассказали ФАН о невыносимом соседстве с контейнерной площадкой. Отходы из контейнеров вывозят регулярно, но их никто не дезинфицирует, и территория вокруг площадки выглядит ужасающе. Печальнее всего, что хоть площадка и расположена в соответствии с правилами — не менее 25 метров от стены дома, но она прилегает к детской площадке без какого-либо ограждения. Территория сильно захламлена крупногабаритными отходами различного происхождения, в том числе стеклами. Такое опасное место очень беспокоит жителей.

«Мы постоянно жалуемся и в администрацию города, и в управляющую компанию, но ничего не меняется. Пространство вокруг площадки постоянно захламлено и очень редко убирается. Дворник за объектом не закреплен. Мы очень устали от этого безобразия и не знаем, куда обратиться, чтобы это место стало приемлемым. Рядом дорога, поэтому здесь не только наш мусор, но и из других домов», — пожаловалась местная жительница Ирина.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Кроме нерегулярности удаления отходов существует еще проблема несанкционированных свалок, которых насчитывается около 600 по республике. Ликвидацией свалок должен заниматься региональный оператор, если собственник не определен или нет возможности установить принадлежность. Так гласят правила по обращению с отходами. Для этих целей еще в 2019 году министерством ЖКХ Республики Крым был принят документ «План-график ликвидации мест несанкционированного складирования отходов, расположенных за границами населенных пунктов муниципальных образований Республики Крым».

Документ был утвержден двумя министерствами Крыма — жилищно-коммунального хозяйства и экологии и природных ресурсов. Всего в план включено 328 объектов общей площадью 905 669, 64 квадратных метров.

Pr Scr /

К сожалению, на запрос ФАН о ходе работ в рамках данного документа, а также на некоторые другие вопросы, касающиеся системы обращения с отходами в Республике Крым, ответ от профильного ведомства в установленные сроки в редакцию не поступил.

Однако, по свидетельству местных жителей села Заречное, по крайней мере об одном объекте, который числится в графике под номером пять (расположен в районе сел Мраморное и Заречное в Добровской долине Симферопольского района) и занимает площадь 12 740 метров, известно, что он должен был быть ликвидирован в апреле-мае 2020 года. Сегодня свалка располагается на прежнем месте. Примечательно, что данный объект был выявлен в 2016 году и по решению суда № 6603/14.1–14 от 29.03.2017 года подлежал ликвидации в кратчайшие сроки.

Местный житель Евгений Крылов заверил ФАН, что свалка не ликвидирована.

«Свалка как была, так и осталась. Даже за последнее время увеличилась, прибавилось строительных отходов», — заверил собеседник.

Это лишь один красноречивый пример выполнения планов в рамках мусорной реформы.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Ситуация в сфере утилизации

Утилизация — это последний и самый важный этап во всей системе обращения с отходами. Именно от него зависит состояние всей окружающей среды: почвы, воздуха, воды. От того, насколько качественно и технологически грамотно будет организован конечный пункт отходов производства и жизнедеятельности, зависит физическое здоровье и благополучие людей.

Однако на полуострове до сих пор остаются полигоны отходов, большинство из которых функционируют в худших традициях прошлого, а некоторые вообще юридически незаконны.

Яркий пример — керченский полигон ТКО, который закрывался многократно, но продолжает принимать отходы. Планы по рекультивации несколько раз переносились по полигонам в Керчи, Старом Крыму, Алуште, Симферополе и Саках. Их рекультивация должна была начаться в 2016 году. Затем сроки перенесли на 2018 год, еще позже — на 2021–2022 годы. По факту полигон ТКО в Керчи продолжает эксплуатироваться с периодическими возгораниями. Рекультивированы полигоны в Саках и в симферопольской Каменке. В июле текущего года было крупное возгорание на Евпаторийской свалке, также именуемой полигоном. Самый крупный полигон возле села Тургенево сегодня принимает самый большой объем отходов, большая часть которых никак не перерабатывается, а просто захоранивается.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Единственный мусороперерабатывающий комплекс, возведенный близ жилых домов в Каменском жилмассиве Симферополя, по разным причинам работал всего несколько месяцев с 2016 года в качестве простой перегрузочной станции. Захламив окрестности разлетающимися пакетами, бумажками и прочими легкими фракциями, завод и сегодня не функционирует.

Некоторые проекты переработки, вошедшие в территориальную схему по обращению с отходами, также не реализованы. К примеру, мусороперерабатывающий комплекс и новый полигон ТКО, который должен был располагаться в Ленинском районе неподалеку от села Приозерное, не запущен и даже не построен. По информации местного депутата Сергея Мячина, изучившего все аспекты будущего объекта и его месторасположения, получается, что изначально предназначенная для комплекса территория частично является водоохранной зоной скважины с питьевой водой, которая подается местным жителям. Именно по этой причине депутаты и жители выступили против размещения полигона в планируемых границах. Люди не понимают, как этот объект попал в территориальную схему. Реализация его заторможена с неизвестным конечным результатом.

Возможно ли решение проблемы

Народная мудрость гласит, что выход есть всегда. Есть инвесторы, готовые решить большую часть проблем Крыма в части утилизации отходов. Даже предварительно определены площадки, удовлетворяющие всем необходимым требованиям. Но их реализация и даже заключение инвестсоглашений затруднены из-за множества бюрократических препятствий. Евгений Ионас рассказал ФАН о некоторых из таких решений.

«Две компании готовы начать строительство объектов — «Экогеоресурс» и «Экотехнотавр». Объекты запланированы на площадках возле действующих полигонов. В случае заключения инвестсоглашения и начала реализации проектов, планируется провести рекультивацию существующих свалок. По программе работы должны быть завершены к 2024 году. Однако все зависит от скорости заключения инвестиционных соглашений», — сообщил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Также он заверил ФАН, что у компаний богатый опыт работы в других регионах России. Переработке подвергается порядка 30 видов отходов, в том числе органика. Из нее делают компост. Технологии вполне современные с минимальным воздействием на окружающую среду. Долгое время не удавалось достичь понимания в министерстве ЖКХ в вопросе внесения изменений в территориальную схему по обращению с отходами. Однако собеседник выразил надежду, что данную бюрократическую преграду удастся преодолеть.

Что касается сбора и транспортировки отходов, то также задача вполне разрешимая. По крайней мере, в этом уверен директор АНО «ЖКХ Контроль» Анатолий Петров. В интервью ФАН от отметил несколько моментов.

«Нужна четкая система — кто за что отвечает и кто что делает. Сегодня нет согласованности между смежными структурами. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор. Но он только опорожняет контейнеры с ТКО. Контейнеры с пластиком вообще не всегда понятно, чьи и кто их по какому графику вывозит. Сами контейнеры и контейнерные площадки находятся чаще всего на балансе у администрации на муниципальной земле. То есть муниципалитет должен следить за их состоянием. А дома обслуживают управляющие компании или сами жильцы, если это ТСЖ. Границы придомовых территорий закреплены далеко не везде, и процесс этот идет слишком медленно. Здесь возникает множество разногласий, а в итоге — у семи няней дитя без глазу. Грязь, мусор, свалки, и спросить особо не с кого», — считает руководитель.

Кроме стационарных мест скопления отходов в жилых районах до конца не решена проблема сбора и вывоза мусора за границами населенных пунктов и в местах отдыха туристов. Особенно эта тема актуальна в период летних отпусков в прибрежных районах, на пляжах и лесных массивах.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал намерение уделить пристальное внимание этому вопросу и даже пообещал по выходным лично мониторить ситуацию с фотофиксацией и обнародованием материалов в прямых эфирах. Поможет ли эта мера наладить удовлетворительную работу санитарной очистки республики — покажет время.

Ранее ФАН рассказывал, что переработка мусора для Петербурга и Ленинградской области — одна из самых горячих и неудобных тем. Но, как уверяют эксперты, нелегальным свалкам в Ленобласти скоро перекроют кислород