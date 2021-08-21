Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку

Евпатория, 21 августа. Работники городского аварийно-спасательного отряда успешно провели операцию по поиску ребенка. Девочку нашли живой и передали родственникам.

По данным МЧС, ребенок потерялся в районе села Витино. Дежурившая на воде смена спасателей прервала патрулирование и приступила к поискам пропавшей девочки.

Одна группа искала несовершеннолетнюю в стороне села Витино, другая — в селе Заозерное. Девочку нашли спустя час в Заозерном в районе АЗС. Ребенку не потребовалась помощь врачей.

Еще одну годовалую девочку, которую нашли через три дня поисков под Смоленском, доставили в местную больницу, сообщил сайт 360tv.ru.