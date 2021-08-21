Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 15:41
15:40
Политика
Глава Еврокомиссии назвала число беженцев из Афганистана
15:39
Политика
Военкор Сладков назвал причину краха планов США в Афганистане
15:39
Общество
«Кто дольше продержится — Бузова, Дава или Моргенштерн?»: прогноз Романа Цакоти
15:39
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась под колесами иномарки в Удмуртии
15:36
Происшествия
Жительница Барнаула погибла по вине юного мотоциклиста
15:35
Общество
Кардиолог Кореневич объяснила вред ежедневного добавления картофеля в рацион
15:34
Шоу-бизнес
Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
15:34
Политика
«Кино и геополитика сходятся»: режиссер Коробко советует общаться с миром через фильмы
15:31
Общество
Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
15:27
Общество
Социолог Шугалей назвал исторические фильмы новым видом кинематографии
Все новости

Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
Общество
Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
 /  Фото ПСО «Лиза Алерт»

Евпатория, 21 августа. Работники городского аварийно-спасательного отряда успешно провели операцию по поиску ребенка. Девочку нашли живой и передали родственникам.

По данным МЧС, ребенок потерялся в районе села Витино. Дежурившая на воде смена спасателей прервала патрулирование и приступила к поискам пропавшей девочки.

Одна группа искала несовершеннолетнюю в стороне села Витино, другая — в селе Заозерное. Девочку нашли спустя час в Заозерном в районе АЗС. Ребенку не потребовалась помощь врачей.

Еще одну годовалую девочку, которую нашли через три дня поисков под Смоленском, доставили в местную больницу, сообщил сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
мчс спасатели девочка хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru