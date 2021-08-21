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Эксперт объяснил, почему Украина никогда не сможет «разблокировать» Черноморский регион
Политика
Эксперт объяснил, почему Украина никогда не сможет «разблокировать» Черноморский регион
pixabay.com  / 

Черноморский регион никто и никогда не блокировал. Так военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал ФАН слова украинского лидера Владимира Зеленского на последней пресс-конференции. Несколько дней назад президент заявил, что до 2035 года страна намерена значительно усилить свой военно-морской флот в несколько этапов. При этом, по его словам, государство готово к некоему «разблокированию» Черноморского региона.

«Свобода судоходства есть. Если торговые суда куда-то идут и соблюдают правила хождения по морям, то их никто не останавливает. Кроме того, есть концепция Монтре, которая позволяет любым военным кораблям общим водоизмещением до 35 тысяч тонн заходить в Черное море и оставаться там в течение 21 дня. Имеются в виду корабли непричерноморских государств. Этому тоже никто не мешает. Есть границы государств, есть территориальные воды — их нарушать нельзя», — сказал военный эксперт.

Литовкин добавил, что никакого блокирования Черного моря не существует — это только в фантазиях президента Украины и, может быть, США и НАТО, которым хочется усилить свое присутствие в регионе, поэтому они разглагольствуют об «агрессии России».

Напомним, ранее крымские татары рассказали, как Украина обманула их в 2014 году. По их словам, Киев так и не выполнил ни одно данное тогда обещание.

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украина крым зеленский
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