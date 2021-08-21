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Эксперт рассказал об истинной цели «Крымской платформы»
Украина
Эксперт рассказал об истинной цели «Крымской платформы»
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Украины Владимир Зеленский на днях дал большое интервью киевским журналистам, в котором рассказал о перспективах усиления флота страны, а также о строительстве новых военно-морских баз. Кроме того, он в очередной раз попытался распиарить так называемый саммит «Крымская платформа», который должен состояться 23 августа.

По мнению капитана I ранга запаса, служившего на Черноморском флоте, директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, громкие заявления Зеленского связаны с привлечением внимания к своей персоне, поскольку его рейтинг падает.

«Кроме того, это привлечение внимания к псевдоюбилею — 30-летию «незалежности» — и проведению 23 августа «Крымской платформы». Все, что говорится в этом плане Зеленским и не только им, связано исключительно с обеспечением своего политического долгожительства. Но подобного рода вещи долго играть в плюс ему и кому бы то ни было не будут, потому что за этими словами нет никаких конкретных дел», — подчеркнул Горбачев во время беседы с корреспондентом ФАН.

Эксперт высказался, стоит ли России опасаться проведения этого мероприятия.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров точно и определенно охарактеризовал это сборище как «шабаш». Данный саммит призван привлечь внимание к Украине. Это говорильня и никому ненужная болтовня, за которой ничего не последует. Те страны, которые позиционируются в качестве главных участниц, для нас не являются сюрпризом.

Все это прогнозируемо, потому что сама декларация мероприятия и подготовка к нему однозначно обозначили круг участников, который на самом деле весьма ограничен и состоит из так называемых друзей Украины», — сказал директор Института стран СНГ в Севастополе.

По его словам, это страны антироссийского пояса, причем они несамостоятельны в своих решениях.

Горбачев отметил, что каких-то новаций и сюрпризов не будет, за этим абсолютно ничего не последует, потому что санкционная политика Запада и без «Крымской платформы» себя проявляет. Собеседник ФАН считает, что это чисто декларативный проект, призванный продлить сохранение того режима, который присутствует сегодня в Киеве.

Напомним, ранее киевская общественница назвала «Крымскую платформу» антироссийским пиар-проектом. Также она считает это мероприятие антинародным.

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Все новости / Украина / Эксперт рассказал об истинной цели «Крымской платформы»
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