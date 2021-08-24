Фермеры рассказали, с какими сложностями сталкиваются при изготовлении вина в Крыму

Небольшое крестьянско-фермерское хозяйство «Ласточка Крыма» расположилось в Бахчисарайском районе у подножия средневекового города-крепости Эски-Кермен. В давние времена его населяли византийцы и крымские готы, а в советское время на месте нынешних садов и лоз располагался колхоз «Украина», который считался одним из самых богатых в Крыму, его земли простирались по всему Бахчисарайскому району. Но в 90-е от всего этого не осталось и следа.

Нынешний владелец этих земель Михаил Горьковенко вырастил в этом удивительном и живописном месте персиковый сад, виноградные лозы и многое другое. На празднование Дня виноградарства и виноделия у фермера собрались друзья и знакомые, чиновники и священнослужители. Побывал здесь и корреспондент ФАН.

Бурное развитие виноградарства

С праздником присутствующих поздравил настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря в Холмовке игумен Варнава, который освятил виноград и лозы. Особый интерес у присутствующих вызвала древнегреческая традиция производства вина. Для этого в большой тарапан (вырезанную в камне давильню для винограда), который сохранился здесь еще с древних времен, поместили виноградные грозди, а затем двое молодых людей, переодетых в древних греков, начали давить их ногами.

«Крым связан с бурным развитием виноградарства и виноделия с античных времен. Сегодня мы хотели показать сам процесс, как это начиналось, когда древние греки собирали виноград, вот в таких тарапанах давили его и преображали в вино», — поделился член правления Ассоциации «Союз Фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зеленого туризма Крыма» Владимир Ярмилка.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Проведением праздников по сбору урожая Михаил Горьковенко занимается уже 12 лет. Главная его цель — возрождение традиций, привлечение молодежи и других людей к землепользованию. За это время местные фермеры добились признания на государственном уровне. Так, благодаря их энтузиазму в реестр рабочих профессий удалось внести такие специальности, как виноградарь и винодел, а сам праздник сделать в Крыму официальным.

Проблемы виноделия в Крыму

Собравшиеся фермеры и чиновники подняли вопросы, связанные с сельским хозяйством и виноделием на полуострове. Не оставили без внимания и новый закон об особенностях виноделия. По мнению фермеров, из-за закрытия импорта виноматериала сейчас резко взлетела цена на технический виноград.

«Если каберне в том году рублей по 40 можно было купить, то в этом вы его по 100-120 рублей не найдете нигде. Это сейчас даст толчок к тому, что начнут сажать технические сорта. Но и это непредсказуемо», — говорит Владимир Ярмилка.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Кандидат наук пояснил, что сейчас будет большой спрос на технические сорта, поскольку, согласно новому закону, продукция из импортного виноматериала будет называться уже не вином, а винным напитком, а это совершенно другая категория. Кроме того, сегодня в нашей стране сложилась такая экономическая ситуация, что выращивать столовые сорта винограда стало невыгодно. И проблема тут не только в виноматериале, но и в отсутствии саженцев.

«Питомников нет. Те, которые есть, очень старые, не современные. Современный питомник — это когда производят саженец, безвирусный, обеззараженный от всего, это целая наука. Мировой производитель — это кооператив Rauscedo, итальянский, они поставляли здесь и «Массандре», и многим другим, но после санкций все это прекратилось. Они приобретали наши сорта, там их отчищали от всех этих вирусов и затем под другим наименованием нам все это могли продать. Поэтому как говорить о развитии, когда нет саженцев?» — пожаловался специалист.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Узаконивание прав на землю

При этом основной вопрос, который сейчас стоит перед фермерами, — это узаконивание прав на землю, без которых не будет возможности ничего производить. Еще в 2019 году крымских фермеров начали лишать собственности на землю, которую они обрабатывали в течение нескольких десятилетий. Тогда в госкомрегистре заявляли, что ранее, еще при Украине, фермерам отдали землю в собственность из-за «технической ошибки», которая произошла при переоформлении документов. Теперь же фермеры снова стали не собственниками, а арендаторами своих участков.

«О том, что моя земля уже не моя, я узнал абсолютно случайно, когда запросил выписку в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости. — Прим. ФАН). Когда нам выдавали землю при Украине, там отсутствовала юридическая практика передачи земли в собственность, она передавалась по праву постоянного бессрочного пользования. С переходом в российское юридическое поле подобная формулировка в законодательстве отсутствовала, и нам предложили либо взять землю в долгосрочную аренду на 49 лет, либо оформить на нее право собственности, что я собственно и сделал, а уже в начале 2017 года имел на руках бумагу, где черным по белому написано: собственность!» — рассказывает Михаил Горьковенко.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Но в 2019 году все поменялось, и из собственников фермер вернулся в арендаторы. При этом он утверждает, что не получал ни от госкомрегистра, ни от администрации Бахчисарая никаких уведомлений, которые бы свидетельствовали, что оформленное право собственности было аннулировано.

Как решат вопрос

Советник председателя комитета госсовета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Сергей Царюк, присутствующий на празднике, предложил местным фермером объединиться для ускорения решения их вопросов.

«Мы отдали материалы для рассмотрения в Москву, и ответ Москвы следующий: пусть они объединятся, потому что помочь одному-двум гораздо сложнее, чем 10 или 20. У нас же их больше 270 человек, но они все настолько разуверились, что не очень хотят объединяться, идти навстречу и делать какие-то шаги», — говорит Сергей Царюк.

Он пояснил, что здесь, прежде всего, встает вопрос целесообразности и удобства делать все сообща: закупать различные удобрения, ядохимикаты, обращаться к юристам и тому подобные вещи. Кроме того, чиновник пообещал оказывать помощь фермерам при решении различных проблем.

«На сегодняшний день я могу сказать, что для крымчан освобождают площадку в районе Санкт-Петербурга для торговли нашими товарами. В этом сезоне, может быть, небольшая партия будет приходить от нас, но в следующем и в последующих годах они готовы на постоянной, ежегодной и круглогодично основе принимать нашу продукцию», ― подытожил Сергей Царюк.

После завершения мероприятия гостям было предложено продегустировать разные сорта вина из местного винограда. Наибольший фурор на гостей произвел напиток, приготовленный Михаилом Горьковенко, а именно кизиловое вино, которое он изготовил по рецептам еще древних греков.

Ранее ФАН рассказывал, что интерес туристов к винам Крыма сместился с узнаваемых «Массандры», «Инкермана», «Коктебеля» на небольшие винодельни, где виноградарством занимаются частные предприниматели.