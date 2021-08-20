Подворные обходы для оценки последствий обильных ливней начались в Крыму

Симферополь, 20 августа. Специальные комиссии приступили к подворным обходам в Крыму, чтобы оценить ущерб, нанесенный имуществу жителей в результате обильных ливней.

Мощные дожди, обрушившиеся на полуостров, спровоцировали разлив реки Баканка. Вода затопила 55 дворов и 30 домовладений. Еще пять дворов залило в хуторе Жемчужном. Комиссии обойдут все дома и узнают у пострадавших, какой ущерб нанесла их имуществу разбушевавшаяся в Крыму стихия, сообщили в оперативном штабе.

«В результате обильных дождей и разлива реки Баканка вода зашла в 55 дворов и 30 домовладений», — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне всего за два часа в Симферополе выпало более половины месячной нормы осадков. Объем дождевой воды достиг 57 мм. Из-за обрушившегося на полуостров ливня в столице республики задержали девять самолетов.