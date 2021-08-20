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Подтопления ограничили движение на трассе Новороссийск — Керчь

  /   Обновлено: 20 августа 2021 18:57
Происшествия
Подтопления ограничили движение на трассе Новороссийск — Керчь
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Керчь, 20 августа. Движение на третьем участке федеральной трассы Новороссийск — Керчь приостановлено из-за подтоплений.

Толщина воды над проезжей частью федеральной автодороги Новороссийск — Керчь составляет около 20 сантиметров. Движение приостановлено в районе сотого километра в Темрюкском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и направляют водителей в объезд через станицу Вышестеблиевскую.

Очередные ливни обрушились на Керчь и затопили улицы города. Последние недели непогода испытывает на прочность все южные города России. Под удар стихии попали также Новороссийск, Анапа, Геленджик.

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вода трасса подтопления
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