Ялтинцы высмеяли перформанс украинских патриотов в поддержку «Крымской платформы»

Приближается 30-летний юбилей украинской «незалежности», а вместе с ним и назначенная на 23 августа так называемая «Крымская платформа», на которую позвали представителей порядка 40 стран (но не Россию).

Там будут пытаться вернуть Крым и решать, как «помочь» жителям полуострова, оказавшимся в «оккупации». Хотя странно, что в такой праздник власти Украины будут обсуждать не достижения страны, а провалы и неудачи государства, которое потеряло территории, за эти годы уменьшилось его население из-за оттока трудоспособного населения, а большинство оставшихся граждан стало жить в условиях частой экономии.

«Бедные крымчане. Восьмой год живут в «оккупации». Уже устали от постоянно строящихся новых дорог, появляющихся больниц, детских садов. А еще, представляете, сидят на кухнях и мечтают, как бы на Украину поехать. Только вот незадача: границы из-за ковида закрыты, а так бы сразу, конечно, и рванули», — иронизирует в комментарии ФАН ялтинка Оксана Витько.

Однако немногочисленные украинские патриоты и импонирующие им крымчане, проживающие на полуострове, решили устроить что-нибудь в поддержку «Крымской платформы». И не придумали ничего интереснее, как изрисовать стены домов граффити и запустить тихо, подальше от массовых скоплений людей, украинский флаг на «жовто-блакитных» шариках.

Prt Scr instagram.com / @badcrimea

«В Крыму устроили флешмоб в преддверии 30-летия Дня независимости Украины, Дня украинского флага, а также так называемой «Крымской платформы». После граффити в поддержку «инициатив» Киева по возвращению полуострова, некоторые жители Крыма начали массово запускать сине-желтые шарики с украинскими флагами. Кто автор фото и видео — непонятно, материалы прислали анонимно», — рассказали в местной группе «Наш Крым» и опубликовали следующее видео, снятое на фоне Ласточкиного гнезда.

Ранее доцент кафедры религиоведения Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, политолог Николай Кузьмин рассказал, как Запад попытается использовать «Крымскую платформу» против России.