Капитан запаса ЧФ объяснил, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота

Сегодня Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота. Там нет даже кораблей одного проекта, все представлено в единичном масштабе, там нет боезапаса и действующих современных систем вооружения.

Об этом заявил ФАН капитан I ранга запаса, служивший в Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. В нем говорилось, что Украина намерена до 2035 года усилить свой флот малыми подводными лодками и различными катерами, в том числе сторожевыми, а также построить несколько военно-морских баз.

«За это время бездарно утрачено, пущено на иголки или продано за рубеж все, что так или иначе могло ходить по морю. А те поступления, что ВМС Украины имели в течение 30 лет — это или наследие СССР и достройка кораблей советских проектов в единичном масштабе, или стремление выдать желаемое за действительное путем ввода в строй абсолютно уродливых единиц, которые позиционируются как часть боеспособного украинского флота. Я имею в виду малые бронированные артиллерийские катера, которые на самом деле являются катерами, пригодными для использования не на морской, а на речной или озерной акватории. Или десантные катера типа «Кентавр», которые прозвали «братской могилой» сами же морские пехотинцы ВМС Украины», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Олег Кашмиров

Также он напомнил, что недавно введенный на Украине в строй корабль разведки, который позиционируется как современное достижение кораблестроения и технической мысли, на самом деле является рыболовным судном, переделанным под потребности обеспечения хоть каких-то задач боевого управления.

«В это же время Украина утратила то великое кораблестроительное наследство, которое ей досталось после распада СССР. На знаменитых Черноморских судостроительных заводах в свое время делали даже подводные лодки, вплоть до авианосцев. Но все это было бездарно угроблено, разграблено, обанкрочено и продано. Поэтому даже мало-мальски компетентный эксперт не стал бы рисовать каике-то перспективы в отношении развития флота Украины. Те подачки, которые дает Запад в виде американских кораблей береговой охраны типа «Айленд» или недавних списанных двух тральщиков из ВМС Великобритании, которые она вроде бы отдала Украине, — это жалкие брызги того, что выдается как звон хрусталя шампанского и всякого рода фейерверки», — сказал Горбачев.

Федеральное агентство новостей / Олег Кашмиров

Привязывая Украину именно к этим кораблям, Запад решает свои задачи: избавляется от того, что ему не нужно, а также пытается подсадить на иглу обеспечения, ремонта и снабжения этих кораблей всем и вся, начиная от ГСМ и заканчивая артиллерийскими снарядами или иными боеприпасами, которые могут использоваться, добавил эксперт.

«Возродить ВМС Украины самостоятельно страна не может. С помощью западных вливаний возможна какая-то реанимация, но она будет носить однозначно ограниченный характер, поскольку и конструкторская, и кораблестроительная мысль на Украине убиты. Это показал крах национальной программы «Корвет». Кроме того, создать что-то конкурентоспособное Украина самостоятельно не сможет. Путей укрепления украинских ВМС с помощью НАТО несколько, но, как мне представляется, оно будет иметь сугубо символический характер», — заявил директор Института стран СНГ в Севастополе.

Сергей Горбачев объясняет это тем, что ВМС Украины вряд ли будут в состоянии показать что-то сопоставимое с тем, что имеет не только Черноморский флот, но и ВМС Турции, Болгарии, Румынии на Черном море.

Ранее ФАН сообщал, что американские интернет-пользователи предсказали ответ России на признание Украины в НАТО. Они считают, что последует соответствующая ответная реакция.