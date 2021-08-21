Эксперт из Крыма справедливо оценил нынешнее состояние военно-морских сил Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил киевским журналистам, что к 2035 году страна в три этапа якобы построит большой флот. Он пообещал, что у государства появятся военно-морские базы, малые подводные лодки и сторожевые катера — корветы. Вместе с тем президент Украины заявил, что страна готова разблокировать Черноморский регион.

В разговоре с ФАН капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев назвал эти слова украинского президента «откровенными хотелками некомпетентного человека, который мнит себя руководителем большой европейской страны».

«Зеленский использует не совсем понятную терминологию, например «разблокировать Черноморский регион». Не совсем ясно, что он под этим подразумевает. В любом случае его посыл, связанный с противостоянием и, скажем так, конкуренцией с Россией в отношении военно-морского присутствия в Черном море, абсолютно ни на чем не основан и не имеет никаких перспектив. Суть в том, что государство Украина, так и не состоявшееся за 30 лет после провозглашения своей независимости, не имеет основополагающих государственнообразующих конструкций и систем, таких как системы обороны и безопасности, в полной мере военно-морских сил как вида или рода вооруженных сил», — заявил эксперт.

По его словам, ВМС Украины сегодня представляют собой экзотическое и полумузейное образование, которое достойно лишь того, чтобы обучать мальчишек по типу системы ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — Прим. ФАН) или домов пионеров, вырабатывая у них с детства привычку или любовь к морской службе. На большее то, что являют собой плавсредства ВМСУ, неспособно, констатировал Сергей Горбачев.

Ранее ФАН сообщал, что военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами. Он объясняет это тем, что украинская армия ответственна за гибель гражданского населения Донбасса.