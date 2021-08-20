Прогулочный катер затонул в Севастопольской бухте во время шторма

Накануне катер СМБ-40 «Виктория» с туристами на борту совершал прогулку в Черном море в Севастопольской бухте во время шторма. Из-за сильных волн судно перевернулось и пошло ко дну. Пассажиры и управлявший катером были спасены.

«Спасатели Центра гражданской защиты Севастополя эвакуировали троих потерпевших на борт катера и передали бригаде скорой помощи. Еще один потерпевший самостоятельно доплыл к берегу, где его встретили спасатели и передали медикам», — сообщили в центре.

Пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю /

Как рассказали в пресс-службе ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, следователи Крымского следственного отдела на транспорте начали проверку по данному факту.

«Предварительно установлено, что примерно в 17:00 19 августа текущего года катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты, в последующем перевернулся и затонул. Сотрудниками Крымского следственного отдела на транспорте проводится проверка на предмет наличия в действиях членов экипажа признаков преступления, предусмотренных ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас выясняются все делали произошедшего. При этом подъем судна отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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