Фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в Крыму

В солнечном поселке Коктебель стартовал один их самых популярных джазовых фестивалей Koktebel Jazz Party. Сегодня на площадке проходят пресс-конференции и встречи с деятелями культуры и исполнителями. Уже в 19:00 начнутся выступления артистов.

На сцену поднимутся один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве «Уральский диксиленд», народный артист России, пианист, композитор Даниил Крамер, пианист, композитор Валерий Гроховский. Также в эти дни выступят и иностранцы: музыкант Мэтью Ли, армянская и российская певица Мариам Мерабова и другие.

На пресс-конференции во время открытия основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев призвал в первую очередь соблюдать правила Роспотребнадзора для защиты здоровья.

«Это уже 19-й джазовый фестиваль. Он существует с 2003 года, за это время [на нем] выступили более 200 коллективов со всего мира. Мы вошли в списки лучших джазовых фестивалей, имеем различные премии. У нас каждый год выступают виртуозные прекрасные музыканты. Иностранцев мы не объявляем заранее по определенным причинам. В прошлом американцы, которые ехали к нам, получили письмо от Госдепа, где их призывали не ехать в Крым, иначе будут штрафы и наказания. А европейская группа De-Phazz получила предостережение, что их лишат европейских площадок и концертов. У нас не политизированный фестиваль, культурные мосты должны оставаться», — рассказал Киселев.

ТАСС / Мальгавко Сергей

На вопрос, будет ли прибыль от Koktebel Jazz Party так же, как в прошлые годы, направлена на помощь поселку, учитывая, что количество зрителей весьма ограничено, основатель фестиваля подчеркнул, что по традиции деньги пойдут на развитие Коктебеля.

«У нас никогда не было прибыли, отдавали сборы с билетов в коктебельскую школу, но очевидно в этом году будет меньше. В зале всего 300 человек. Они там и для поддержки артистов тоже, чтобы не выступать перед пустым залом», — добавил Киселев.

Корреспондент ФАН находится на фестивале и расскажет в ближайших материалах о главных событиях на площадке Koktebel Jazz Party.

Добавим, вскоре в Сочи состоится конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Артисты из разных стран завершают финальные репетиции перед началом музыкального шоу.