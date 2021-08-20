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Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Керчи

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:22
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Керчи
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Керчь, 20 августа. Скорая помощь и иномарка столкнулись на перекрестке в Керчи. На месте аварии работают экстренные службы.

Авария произошла утром на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова. Машина скорой помощи ехала по улице Горького в направлении Генерала Петрова с включенными спецсигналами и столкнулась с иномаркой Volkswagen. В результате удара спецмашина перевернулась. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Два человека пострадали в ДТП с участием такси на юго‑западе Москвы, сообщало РИАМО. Их передали медикам.

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