Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Керчи

Керчь, 20 августа. Скорая помощь и иномарка столкнулись на перекрестке в Керчи. На месте аварии работают экстренные службы.

Авария произошла утром на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова. Машина скорой помощи ехала по улице Горького в направлении Генерала Петрова с включенными спецсигналами и столкнулась с иномаркой Volkswagen. В результате удара спецмашина перевернулась. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Два человека пострадали в ДТП с участием такси на юго‑западе Москвы, сообщало РИАМО. Их передали медикам.