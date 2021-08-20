Военный эксперт доступно объяснил, почему Украина не сможет возродить свой флот

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что страна сможет до 2035 года в три этапа усилить свой флот. Он заверил, что у государства через 15 лет будут корветы — сторожевые катера, малые подводные лодки, а также военно-морские базы, первая из которых построится в Бердянске.

В разговоре с корреспондентом ФАН военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему это, скорее, выдумка, нежели реальность. По его словам, у Украины нет возможности строить крупнотоннажные военные корабли.

Он напомнил, что два крупнейших завода Советского Союза в Николаеве были разорены и закрыты — это те предприятия, где строились авианосцы, вертолетоносцы, ракетные крейсера и многие другие крупнотоннажные корабли.

«Но эти заводы закрыты и разрушены, Киев не в состоянии даже свой крейсер с гордым названием «Украина» восстановить, поэтому он сейчас стоит и ржавеет на Николаевском судостроительном заводе, и с ним не знают, что делать, — он как чемодан без ручки. Потому что обросший ракушками корпус есть, но нет вооружения, и его страна не в состоянии ни сделать, ни поставить на этот корабль. У этого символа Украины, ракетного крейсера, очень печальная судьба. Поэтому, если даже вспоминать об этом корабле, то никакого флота к 2035 году украинское государство не сможет построить — это не фокус, ведь его нельзя достать из рукава», — подчеркнул Литовкин.

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У Украины нет промышленности, потому что дело не только в отсутствии судостроительных заводов, а еще и в том, что уже негде делать корабельные двигатели, навигационную аппаратуру, системы управления и многое другое, что необходимо для строительства хотя бы одного корабля, добавил собеседник издания.

«Всего этого в стране нет, и к 2035 году ничего не появится. Никто Украине из ее нынешних благодетелей помогать не будет, потому что им не нужны конкуренты. Они сознательно губили и уничтожали украинскую оборонную промышленность: авиационную, ракетостроительную, танкостроительную, кораблестроительную — все это было уничтожено при помощи тех стран, в ряды которых стремится стать Украина. Поэтому фантазировать и говорить можно все что угодно. Вообще украинское государство давно превратилось в страну легенд и мифов, поэтому очередная выдумка им не помешает, а сколько мы их еще услышим… Так что удивляться не стоит», — сказал военный эксперт.

При этом Виктор Литовкин не исключил, что Украине могут предоставить какой-то хлам в качестве некой помощи в становлении «мощного» флота. Ярким тому примером являются проданные стране резиновые лодки и списанные американские береговые катера, которые президент Петр Порошенко в свое время торжественно и с громкими заявлениями принимал.

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