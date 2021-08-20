Мурадов: В украинском обществе зреет правильный взгляд на оценку событий 2014 года

Зампредседателя Совмина Крыма, постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов оценил высказывания бывшего президента Украины Виктора Януковича, приуроченные к 30-летию ее независимости.

Напомним, что 17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию после госпереворота в Киеве 21 февраля 2014 года, обратился к своим бывшим согражданам. В своем обращении он подчеркнул, что главной ошибкой Украины за годы независимости, по его мнению, был отказ от добрососедских отношений с Россией.

Вместе с тем у ряда бывших депутатов Верховной рады Украины заявления Януковича вызвали негодование и недоумение, так как те уверены, что в сложившейся сейчас на Украине ситуации во многом виноват лично Виктор Федорович. Подробней ФАН писал об этом ранее.

ПолитРоссия /

Свое мнение в интервьюФАНтакже высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он счел высказывания президента Украины в целом положительными, выразив надежду, что благодаря верному осознанию произошедших в 2014 году событий в обозримом будущем братские отношения с народом Украины получится восстановить.

По его словам, Янукович и сам приложил руку к тому, что сложилось на сегодняшний день в украино-российских отношениях. Но тем не менее, подчеркивает он, оценки экс-президента достаточно правильные в плане того, что касается перспектив развития отношений между Киевом и Москвой.

«Хочу подчеркнуть, что в украинском обществе созревает правильный взгляд на оценку событий 2014 года: о том, что у нас (у Украины и России. — Прим. ФАН) есть один противник, который нас пытается разделить. Собственно говоря, это не некое открытие — это все прописано видными американскими политиками и политологами. Мы вместе создали великое государство, и нам просто-напросто не разделиться. Мы будем бесконечно спорить о том, где истоки нашей истории и кто более прав в оценках событий. Это бессмысленно и бесполезно, потому что мы выросли из одного корня. Мы имеем единую цивилизационную сущность, мы создали в рамках этого большого государства, смешанного, где русские живут с украинцами в России и украинцы с русскими на Украине, общую экономику и единое гуманитарное, человеческое пространство. Это пространство нам не поделить», — пояснил политик.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Он подчеркнул, что, по его мнению, Украину превращают в «страну нетрадиционной цивилизационной ориентации», обрекая, по существу, на вымирание. А против единства украинского и российского народов выступают исключительно нацисты и националисты, которые стараются расколоть общество в угоду врагам обеих государств.

Ранее ФАН сообщал, что крымские парламентарии также дали словам Виктора Януковича соответствующую оценку и напомнили ему о той роли, которую он сыграл в событиях 2014 года на Украине.