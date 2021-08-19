Более половины месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа

Симферополь, 19 августа. Количество выпавших в Симферополе за два часа осадков превысило половину месячной нормы. Об этом сообщил дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Объем выпавших осадков в городе после очень сильного дождя составил 57 миллиметров. В районе симферопольского аэропорта зафиксировали 23 миллиметра.

Кроме того, из-за обрушившегося на Крым мощного ливня задержали девять самолетов. При этом два воздушных судна направились на запасной аэродром в Анапе, передает ТАСС.

Погода в Симферополе ухудшилась в самый разгар дня. Помимо ливня, город накрыл град размером с рублевую монету.