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Более половины месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:59
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа
pexels.com  /  Adrianna Calvo

Симферополь, 19 августа. Количество выпавших в Симферополе за два часа осадков превысило половину месячной нормы. Об этом сообщил дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Объем выпавших осадков в городе после очень сильного дождя составил 57 миллиметров. В районе симферопольского аэропорта зафиксировали 23 миллиметра.

Кроме того, из-за обрушившегося на Крым мощного ливня задержали девять самолетов. При этом два воздушных судна направились на запасной аэродром в Анапе, передает ТАСС.

Погода в Симферополе ухудшилась в самый разгар дня. Помимо ливня, город накрыл град размером с рублевую монету.

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симферополь аэропорт осадки
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