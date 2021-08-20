Эксперт рассказала, как родителям в России получить новое пособие на ребенка

Социальная и финансовая поддержка со стороны государства очень важна, особенно для неполных семей с маленькими детьми. В связи с этим с первого июля начался прием заявлений на выплаты новых пособий беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Также это касается одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Для получения ежемесячного пособия, составляющего 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, необходимо, чтобы доход в семье не превышал прожиточный минимум, установленный в регионе регистрации, передает ФАН.

Федеральное агентство новостей /

О самых частых проблемах при подаче соответствующих заявлений рассказала заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым Людмила Пупышева. Она уточнила, что на выплаты могут рассчитывать неполные семьи, в которых дети воспитываются одним родителем или есть второй родитель, по решению суда обязанный выплачивать этим детям алименты, но по каким-то причинам этого не делающий.

«Также это женщины, которые на раннем сроке беременности встали на учет в медицинских организациях. Но сразу хочу сказать, что это касается семей, которые являются малообеспеченными. Обязательно должен быть рассчитан среднедушевой доход семьи, такие семьи проходят проверку на предмет подтверждения факта рождения такого ребенка, проживания на территории РФ. Дело в том, что право на эти выплаты у нас имеют граждане России, иностранные граждане и граждане без гражданства, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. То есть обязательно подтверждение регистрации, гражданства, рождения ребенка, расторжения брака — это все те запросы, которые мы направляем по межведомственным организациям для получения необходимых сведений, чтобы можно было определить право на выплаты гражданина, который подает заявление», — отметила Пупышева на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Заявление подается через портал государственных услуг в электронном виде. Там необходимо указать множество информации, которая нужна органам Пенсионного фонда для определения права того или иного гражданина и проведения выплат, добавила она.

«Уважаемые граждане, прежде чем заполнять заявление, прочитайте его внимательно, потому что не вся та информация, что там содержится, касается вас. Вы должны указать именно только те пункты и ответить на те вопросы, которые касаются лично вас. Подготовить для заполнения этого заявления все необходимые документы: свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака или решение суда. Но у нас зачастую мамы бегом галочки поставили, даже не прочитав до конца заявление, после чего получается, что оно отправлено в органы Пенсионного фонда, и когда его получаешь и начинаешь проводить проверки, выясняется, что у нее сегодня уже другая фамилия. То есть ту фамилию, которую она указала, женщина уже не имеет, поскольку вышла замуж за другого мужчину», — сказала эксперт.

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По ее словам, многие, к сожалению, забывают вносить правильно отчество своих детей или их фамилию. Если мама вышла замуж второй раз и стала она, условно, Ивановой, а не Петровой, то, почему-то ребенку, рожденному от первого брака, женщина дает фамилию второго мужа.

И конечно, когда начинаются проверки, ЗАГС не может подтвердить рождение такого ребенка, поскольку его нет — есть ребенок, рожденный под фамилией Петров, а Иванова с такими данными нет.

«Хотелось бы, чтобы работникам Пенсионного фонда было немного легче, потому что при обработке заявлений было выявлено очень много ошибок, недостоверной информации. Заявления стали подавать просто так, а вдруг пройдет. Не знаю, на что рассчитывали эти люди, не имея отношения ни к одной из категорий, в надежде, что им что-то выплатят. Нет, такого не будет, потому что проверки проходят многоуровневые — сначала на федеральном уровне, а потом уже на региональном с использованием своих информационных ресурсов. Мы все это видим, вся эта информация у нас есть, и просто так человек не может получить то, на что он не имеет права», — констатировала заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по РК.

Но если все хорошо и родитель заполнил заявление правильно, то ему приходит уведомление, что оно в работе. Обрабатывать его должны в течение 10 рабочих дней при условии, что все необходимые сведения были получены. Если допущена какая-то ошибка, то заявление отправляется обратно, и в течение пяти рабочих дней оно должно быть исправлено заявителем, иначе оно может быть отменено, предупредила Людмила Пупышева.

Напомним, ранее врачи рассказали, есть ли в Крыму дефицит донорской крови и антиковидной плазмы. При этом эксперты сообщают, что быть донором полезно для здоровья — сдача крови является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.