Симферополь накрыло мощным ливнем и градом

Сильный ливень накрыл почти весь Симферополь. Шквальный ветер и град застали людей в разгар дня в самых неожиданных местах, симферопольцам пришлось прятаться в небольших магазинах и торговых центрах.

Небо в Симферополе сейчас больше напоминает ночное, а сам город заливает сильный ливень. Синоптики обещают, что дождь будет идти в столице Крыма минимум до пяти часов вечера. При этом к обильным ливням присоединился и град. Как говорят очевидцы, падающие льдинки размером с рублевую монету.

«На некоторых улицах воды по колено, ливневки не справляются. Мы на машине не смогли проехать, пришлось толкать ее», ― рассказал ФАН симферополец Сергей.

Из-за непогоды город встал в пробках в семь баллов, а в районе улицы Кубанская некоторые дороги превратились в реки. Кроме того, немного затопило тоннель под взлетной полосой международного аэропорта Симферополь.

Ранее ФАН рассказывал, что, по мнению экспертов, есть ряд способов, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов.