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Пьяный мужчина устроил дебош в центре Севастополя и сам оказался в больнице
Происшествия
Пьяный мужчина устроил дебош в центре Севастополя и сам оказался в больнице
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 19 августа. Жители одного из домов в Севастополе пожаловались на то, что мужчина в неадекватном состоянии устроил им «кровавый кошмар» в доме в районе площади Ушакова. В соцсетях очевидцы сообщили, что неизвестный им мужчина бил и крушил машины, припаркованные во дворе дома, потом проник в подъезд и начал пытаться выломать двери квартир. Из-за его действий весь подъезд многоэтажки оказался испачкан кровью.

Тем временем, как сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Севастополю, инцидент произошел в Ленинском районе. Правоохранителям поступило сообщение от жительницы города о том, что неизвестный мужчина проник в ее квартиру.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, разбил окно и незаконно проник в жилище заявительницы. При этом мужчина осколками разбитого стекла повредил себе плечо, в связи с чем был доставлен в городскую больницу для оказания помощи», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что школьница сломала позвоночник при падении параплана в Крыму. Как выяснилось, местный житель оказывал услуги экстремальных полетов без разрешения и других необходимых документов.

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нападение севастополь
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