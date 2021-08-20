Колесниченко уверен, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович на днях обратился к своим бывшим соотечественникам, заявив, что допустил ряд ошибок во времена своего правления. Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко оценил спич четвертого президента соседней страны и высказал свое мнение в комментарии ФАН.

Колесниченко подчеркнул, что в разгуле национализма и откровенного нацизма на Украине виновен непосредственно сам Виктор Янукович, который закрывал глаза на происходящее в стране, рассчитывая на выборах повысить свои шансы на победу, выступив единственной альтернативой украинским националистам.

«Вопрос нацистов — это вопросы его (Януковича. — Прим. ФАН) фракции, руководства штаба «Партии регионов» и финансирования. Олег Царев и я в Верховной раде показывали документы, боевые листки, видеоролики о том, как проходило подготовку скаутское движение и военно-спортивное молодежное движение в Польше, Чехии, Румынии. Ну и по Западной Украине в лесах. Показывали распорядок дня в этих лагерях. Там были такие пункты как «обучение ведению боя в условиях города, способы противодействия полиции». Мы это все приходили, говорили, показывали. При президенте Ющенко мне удалось при поддержке СБУ отменить три так называемых международных рок-фестиваля, которые были, по сути, профашистскими. Точно на бандеровских идеалах. А при Януковиче я только один такой фестиваль смог отбить. А законопроект по футболу, который касался именно контроля за так называемым фанатским движением! По сути, ультрас – это те, кто стал основой запрещенного сегодня в России «Правого сектора»1, — подчеркнул Колесниченко.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

При этом, по его словам, эти законопроекты по ультрас были согласованы с FIFA и UEFA: в документе четко прописывалось, как нужно действовать и как пресекать профашистские движения в украинских фанатских клубах.

«Я даже мог продавить его в комитетах, где было не наше большинство, не «Партии регионов». В здании Верховного Совета четыре раза его выносили на голосование. И каждый раз по команде министра внутренних дел Захарченко его снимали», — подчеркнул Колесниченко.

Он также отметил, что после всего этого Янукович не имеет морального права рассуждать о том, почему на Украине разгул нацизма и разрушены отношения с Россией. Колесниченко считает, что Янукович просто пытается лишний раз напомнить о себе и ведет очередную PR-кампанию.

Ранее ФАН рассказывал, что, по мнению политологов, Запад попытается использовать «Крымскую платформу», которая пройдет в Киеве 23 августа, против России.

1 Организация запрещена на территории РФ.