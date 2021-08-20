Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 02:34
02:27
Общество
Офтальмолог Адамян предупредила о риске снижения зрения при COVID-19
02:23
Общество
Медик назвала альтернативу сахару
02:03
Политика
Путин и Меркель обсудят сотрудничество двух стран в Москве
02:01
Общество
МВД России сообщило о снижении темпов роста IT-преступлений
02:00
Общество
Колесниченко уверен, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович
01:47
Общество
Порядок получения наследства может измениться в России
01:41
Происшествия
Врача заставили извиняться за разговор на русском языке в Казахстане
01:19
Общество
Гинцбург назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
01:15
Происшествия
Автомобиль протаранил остановку в Москве
01:12
Общество
Юрист Петропольская назвала способы вернуть товар в магазин без чека
Все новости

Колесниченко уверен, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович
Общество
Колесниченко уверен, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Экс-президент Украины Виктор Янукович на днях обратился к своим бывшим соотечественникам, заявив, что допустил ряд ошибок во времена своего правления. Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко оценил спич четвертого президента соседней страны и высказал свое мнение в комментарии ФАН.

Колесниченко подчеркнул, что в разгуле национализма и откровенного нацизма на Украине виновен непосредственно сам Виктор Янукович, который закрывал глаза на происходящее в стране, рассчитывая на выборах повысить свои шансы на победу, выступив единственной альтернативой украинским националистам.

«Вопрос нацистов — это вопросы его (Януковича. — Прим. ФАН) фракции, руководства штаба «Партии регионов» и финансирования. Олег Царев и я в Верховной раде показывали документы, боевые листки, видеоролики о том, как проходило подготовку скаутское движение и военно-спортивное молодежное движение в Польше, Чехии, Румынии. Ну и по Западной Украине в лесах. Показывали распорядок дня в этих лагерях. Там были такие пункты как «обучение ведению боя в условиях города, способы противодействия полиции». Мы это все приходили, говорили, показывали.

При президенте Ющенко мне удалось при поддержке СБУ отменить три так называемых международных рок-фестиваля, которые были, по сути, профашистскими. Точно на бандеровских идеалах. А при Януковиче я только один такой фестиваль смог отбить. А законопроект по футболу, который касался именно контроля за так называемым фанатским движением! По сути, ультрас – это те, кто стал основой запрещенного сегодня в России «Правого сектора»1, — подчеркнул Колесниченко.

Колесниченко уверен, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович
Федеральное агентство новостей  / Василий Таран

При этом, по его словам, эти законопроекты по ультрас были согласованы с FIFA и UEFA: в документе четко прописывалось, как нужно действовать и как пресекать профашистские движения в украинских фанатских клубах.

«Я даже мог продавить его в комитетах, где было не наше большинство, не «Партии регионов». В здании Верховного Совета четыре раза его выносили на голосование. И каждый раз по команде министра внутренних дел Захарченко его снимали», — подчеркнул Колесниченко.

Он также отметил, что после всего этого Янукович не имеет морального права рассуждать о том, почему на Украине разгул нацизма и разрушены отношения с Россией. Колесниченко считает, что Янукович просто пытается лишний раз напомнить о себе и ведет очередную PR-кампанию.

Ранее ФАН рассказывал, что, по мнению политологов, Запад попытается использовать «Крымскую платформу», которая пройдет в Киеве 23 августа, против России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Колесниченко уверен, что в разгуле национализма на Украине виновен сам Янукович
украина крым националисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru