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Политолог указал, как Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины
Общество
Политолог указал, как Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Так называемый саммит «Крымская платформа», который должен состояться 23 августа в Киеве, выгоден, по сути, всем недоброжелателям России. Однако с помощью этого мероприятия давление может оказываться и на Украину, причем в самых разных вопросах.

Сегодня до сих пор продолжаются споры о том, каким образом возник этот проект, причастен ли к этому Запад или его спецслужбы, поскольку мало кто верит, что Украина самостоятельно может создать такое крупное мероприятие, участие в котором намерены принять более 40 государств и международных организаций, передает ФАН.

Директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий считает, что проведение данного мероприятия выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку благодаря этому он может поднять свои политические очки.

«И если посмотреть, то Порошенко и его окружение достаточно нервно реагируют на проведение этого саммита, то есть внутриполитический аспект здесь очень важный, и его просто так сбрасывать со счетов невозможно. С другой стороны — да, действительно, ни для кого не секрет, что Украина находится практически под внешним управлением США, хотя это вызывает довольно серьезные недовольства.

Безусловно, какие-то консультации велись, вероятно, когда только этот проект начинался, там было что-то на уровне «получится или не получится». После того как получилось, уже американцы взялись за это дело всерьез и, соответственно, те предложения, которые там будут озвучиваться, тоже будут вполне серьезными», — заявил политолог на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперт рассказал, как Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины
Федеральное агентство новостей  / 

При этом Бедрицкий добавил, что есть и другие страны, заинтересованные в таком проекте. Прежде всего это — Турция, которая будет пытаться разыгрывать крымскотатарский вопрос, причем не по отношению к Крыму, где она, по факту, ничего особо сделать не может, сколько по отношению к самой Украине.

Речь идет о предложениях по созданию крымскотатарской автономии, причем не культурной, а территориальной, о которой постоянно говорят то на Украине, то в Турции. Это будет для последней как определенный крючок, который можно использовать в отношениях с Россией. При этом РФ необходимо понимать и учитывать, что турки умеют быстро принимать неожиданные решения.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе». Он считает, что этот саммит может дать базу и опору для принятия целого ряда антироссийских решений.

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