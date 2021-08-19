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Эксперт объяснил, как Запад попытается использовать «Крымскую платформу» против РФ
Политика
Эксперт объяснил, как Запад попытается использовать «Крымскую платформу» против РФ
Федеральное агентство новостей  / 

23 августа в столице Украины соберутся представители разных государств и международных организаций, чтобы принять участие в так называемом саммите «Крымская платформа». Данное мероприятие вызывает особый интерес у других стран по разным причинам, в частности они могут использовать эту площадку в своих целях, например в качестве некого ресурса для шантажа России.

Более подробно об этом рассказал доцент кафедры религиоведения Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, политолог Николай Кузьмин. Он отметил, что, с одной стороны, над этим мероприятием можно смеяться, поскольку с точки зрения объявленных целей, например «деоккупации Крыма», они не смогут ничего сделать, чтобы даже приблизиться к их достижению, передает ФАН.

«Эту платформу можно рассматривать как некое шоу в политике, а в этой теме, как известно, в Киеве большие мастера. Это как внутренний ресурс для шоу-политики Украины. Что можно сказать: да, они сделали для конкретного режима Зеленского полезную вещь в этом плане.

Другой вопрос, что им удалось в результате создать? Некий ресурс и для других стран. Смотрите, накануне вечером было объявлено о 42 участниках-государствах и международных организаций, хотя при этом на самом сайте «Крымской платформы» списка такого нет. Соответственно, торг об участниках до сих пор идет», — сказал эксперт на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперт объяснил, как другие страны будут использовать «Крымскую платформу» против РФ
Федеральное агентство новостей  / 

При этом он обратил внимание, что на странице украиноязычной «Википедии», которую тоже, видимо, должны обновлять в постоянном режиме, указано порядка 20 пунктов списка участников, причем есть и Россия, но в зачеркнутом виде.

«То есть они создали определенный ресурс, который позволяет другим государствам участвовать или не участвовать, понижать или повышать свой уровень представительства, значит, эта платформа будет постоянно действующая. Она не обязательно будет антироссийской, скорее задействована в политической игре с Россией.

Например, ухудшились отношения с РФ, тогда некоторые страны могут поднять свой уровень представительства в мероприятии. Если что-то от России надо, то, наоборот, его можно снизить или вообще даже не приехать. И в этом плане Украина живет своим путем — путем ресурса для других», — констатировал Николай Кузьмин.

То есть данная «Крымская платформа» является многослойным проектом, которая может быть использована по-разному, причем каждым из государств или организаций его участников.

Напомним, ранее украинцы рассказали, почему не верят в «Крымскую платформу» президента Владимира Зеленского. Они считают, что данное мероприятие является абсолютно надуманным.

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