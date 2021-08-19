Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»

Уже в начале следующей недели в Киеве должен состояться так называемый саммит «Крымская платформа», участие в котором намерены принять, по заверению МИД Украины, представители разного уровня из более 40 стран.

Всего на саммите будет четыре основные площадки, на которых будут обсуждать следующие темы: «милитаризация Азово-Черноморского региона», «непризнание попытки аннексии Крыма», «восстановление прав крымскотатарского народа» и «пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие». Для всех очевидно, что ни одна из целей, которая заявлена в теме мероприятия, выполнена в итоге не будет, однако и совсем не обращать внимание на это тоже не стоит, передает ФАН.

Такого мнения придерживается директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий. По его словам, мероприятие действительно серьезное, потому что на него собираются не политические туристы, а делегированные государствами или международными организациями люди.

«И просто взять и отмахнуться, сказав, что пусть встретятся, поговорят, кого Украина там может собрать и какие там могут быть приняты решения, — это тоже неправильно. По поводу этого саммита уже неоднократно говорилось, что это саммит врагов России. Так вот, к врагам нужно относиться с уважением, потому что иначе мы можем оказаться в таком положении, что враги-то нас переиграют, пока мы в них шапки будем кидать. Так что само по себе мероприятие является серьезным, представительным. Оно, естественно, не закончится одной встречей в Киеве, это будет постоянно действующая площадка, причем не только экспертная», — заявил политолог на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей /

Бедрицкий считает, что самым главным является то, что этот саммит может дать базу и опору не только для принятия целого ряда антироссийских решений, но, возможно, и для расширения санкций со стороны и Украины, и Европейского союза, и США.

Кроме того, есть интересы отдельных государств, которые не всегда совпадают с интересами Украины, и они будут решаться всеми возможностями и теми усилиями, которые будут вкладывать те или иные страны, констатировал эксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что политолог уличил Украину в еще одной лжи против России, назвав это позором. Он считает, что украинскому руководству следует обратить внимание на сегодняшние события в Афганистане, поскольку страну может ждать подобная участь.