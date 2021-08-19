Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:52
12:49
Технологии
Приехали! Беспилотник Илона Маска попал под следствие. Колонка Сергея Малинковича
12:48
Политика
Мужчина с татуировкой Зеленского на ноге взбесил украинцев
12:47
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
Все новости

Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»
Политика
Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»
ПолитРоссия  / 

Уже в начале следующей недели в Киеве должен состояться так называемый саммит «Крымская платформа», участие в котором намерены принять, по заверению МИД Украины, представители разного уровня из более 40 стран.

Всего на саммите будет четыре основные площадки, на которых будут обсуждать следующие темы: «милитаризация Азово-Черноморского региона», «непризнание попытки аннексии Крыма», «восстановление прав крымскотатарского народа» и «пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие». Для всех очевидно, что ни одна из целей, которая заявлена в теме мероприятия, выполнена в итоге не будет, однако и совсем не обращать внимание на это тоже не стоит, передает ФАН.

Такого мнения придерживается директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий. По его словам, мероприятие действительно серьезное, потому что на него собираются не политические туристы, а делегированные государствами или международными организациями люди.

«И просто взять и отмахнуться, сказав, что пусть встретятся, поговорят, кого Украина там может собрать и какие там могут быть приняты решения, — это тоже неправильно. По поводу этого саммита уже неоднократно говорилось, что это саммит врагов России. Так вот, к врагам нужно относиться с уважением, потому что иначе мы можем оказаться в таком положении, что враги-то нас переиграют, пока мы в них шапки будем кидать.

Так что само по себе мероприятие является серьезным, представительным. Оно, естественно, не закончится одной встречей в Киеве, это будет постоянно действующая площадка, причем не только экспертная», — заявил политолог на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»
Федеральное агентство новостей  / 

Бедрицкий считает, что самым главным является то, что этот саммит может дать базу и опору не только для принятия целого ряда антироссийских решений, но, возможно, и для расширения санкций со стороны и Украины, и Европейского союза, и США.

Кроме того, есть интересы отдельных государств, которые не всегда совпадают с интересами Украины, и они будут решаться всеми возможностями и теми усилиями, которые будут вкладывать те или иные страны, констатировал эксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что политолог уличил Украину в еще одной лжи против России, назвав это позором. Он считает, что украинскому руководству следует обратить внимание на сегодняшние события в Афганистане, поскольку страну может ждать подобная участь.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»
россия украина крым крымская платформа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru