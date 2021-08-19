Крым удивил возможностями, начав поставлять на материк осетрину

В Крыму активно развиваются рыбоводные хозяйства. Только в прошлом году на полуострове удалось получить 132 тонны осетровой и 12 тонн форелевой продукции. Особую популярность на фоне прочих видов рыбоводства получили так называемые осетровые фермы. Одно из таких предприятий работает в Джанкойском районе, на нем побывал корреспондент ФАН.

«В 2020 году была оказана государственная поддержка субъектам рыбохозяйственного комплекса с финансированием из бюджета Республики Крым на общую сумму 32,56 млн рублей. Этим направлением господдержки воспользовались восемь рыбоводных хозяйств республики, в числе которых предприятия, которые занимаются производством осетровых и форели», — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Крымский рыбоводческий комплекс» — сравнительно молодое крымское предприятие, расположенное в Джанкойском районе Крыма. Как уверяет один из совладельцев предприятия Вардан Гукасян, на сегодняшний день их «осетровая ферма» поставляет едва ли не лучший товар в России. И все благодаря уникальной крымской природе.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«С 2017 года реализуется инвестиционный проект. В 2018 уже запустили первую рыбу. У нас вода со скважины идет проточная и «крутится» два раза. У нас единственное в Российской Федерации осетровое предприятие на проточной артезианской воде. Мы сначала даже технологов не могли найти, кто бы понимал, как вообще можно здесь рыбу разводить», — заявил Гукасян.

Дело в том, что бассейны с крымским осетром наполняются из артезианской скважины, температура воды в которой практически не меняется весь год и составляет около 15 градусов по Цельсию.

Он пояснил, что чаще всего при разведении осетра применяется замкнутый цикл водоснабжения, что негативно сказывается на качестве как самой рыбы, так и ее икры.

«У нас круглый год питается осетр — температура воды позволяет. Кормим рыбу сбалансированными европейскими кормами. Соотношение примерно килограмм корма на килограмм веса рыбы. Мы такую скважину искали три года», — добавил Гукасян.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

На предприятии разводят Русского и Ленского осетра. Кроме того, предприятие принялось восстанавливать рыбный промысел на близлежащих рыбных озерах. Два водоема уже взяты в аренду — в них будут разводить карпов, толстолобиков и белого амура. Также, по словам Вардана Гукасяна, к концу текущего года на ферме планируют реализовать порядка 100 тонн осетровой рыбы.

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