Крым удивил возможностями, начав поставлять на материк осетрину

В Крыму активно развиваются рыбоводные хозяйства. Только в прошлом году на полуострове удалось получить 132 тонны осетровой и 12 тонн форелевой продукции. Особую популярность на фоне прочих видов рыбоводства получили так называемые осетровые фермы. Одно из таких предприятий работает в Джанкойском районе, на нем побывал корреспондент ФАН.
«В 2020 году была оказана государственная поддержка субъектам рыбохозяйственного комплекса с финансированием из бюджета Республики Крым на общую сумму 32,56 млн рублей. Этим направлением господдержки воспользовались восемь рыбоводных хозяйств республики, в числе которых предприятия, которые занимаются производством осетровых и форели», — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
«Крымский рыбоводческий комплекс» — сравнительно молодое крымское предприятие, расположенное в Джанкойском районе Крыма. Как уверяет один из совладельцев предприятия Вардан Гукасян, на сегодняшний день их «осетровая ферма» поставляет едва ли не лучший товар в России. И все благодаря уникальной крымской природе.
«С 2017 года реализуется инвестиционный проект. В 2018 уже запустили первую рыбу. У нас вода со скважины идет проточная и «крутится» два раза. У нас единственное в Российской Федерации осетровое предприятие на проточной артезианской воде. Мы сначала даже технологов не могли найти, кто бы понимал, как вообще можно здесь рыбу разводить», — заявил Гукасян.
Он пояснил, что чаще всего при разведении осетра применяется замкнутый цикл водоснабжения, что негативно сказывается на качестве как самой рыбы, так и ее икры.
«У нас круглый год питается осетр — температура воды позволяет. Кормим рыбу сбалансированными европейскими кормами. Соотношение примерно килограмм корма на килограмм веса рыбы. Мы такую скважину искали три года», — добавил Гукасян.
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