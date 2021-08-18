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Школьница сломала позвоночник при падении параплана в Крыму
Происшествия
Школьница сломала позвоночник при падении параплана в Крыму
pixabay.com

Ялта, 18 августа. Юная туристка получила серьезную травму позвоночника в результате падения с высоты на параплане. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

По данным следствия, на плато горы Ай-Петри местный житель оказывал услуги экстремальных полетов без разрешения и других необходимых документов. Он устроил полет на параплане школьнице из Алтая. Плата за услугу составила 8 тысяч рублей.

Мужчина не провел инструктаж пассажира, не проверил исправность устройства для полета, а также безопасность места приземления и маршрута. Во время путешествия он не справился с управлением аппарата и допустил его падение вместе с 16-летней девочкой.

В результате инцидента пострадавшая получила множественные ушибы и переломы, в том числе позвоночника. В отношении жителя Ялты возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней и незаконного оказания услуг.

В конце июня 41-летний мужчина пролетал на параплане в районе деревни Сосновка Ленинградской области. По неустановленной причине он совершил жесткую посадку. В критическом состоянии со множественными переломами его направили в больницу.

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