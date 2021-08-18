Глава Ялты показала, каким стал курорт после расчистки города от последствий потопа

Крым, 18 августа. С момента мощнейшего потопа в Ялте и поселках ЮБК прошло ровно два месяца. За это время практически все последствия наводнения удалось устранить, поэтому Южный берег Крыма давно живет полноценной жизнью и принимает туристов со всех уголков России.

Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, за прошедшие два месяца из подтопленных районов было вывезено более 110 тысяч тонн грунта, очищено от ила и мусора около 25 километров дорог, более двух километров рек, 11 тысяч метров погонных ливнестоков и многое другое. Иными словами, была проделана колоссальная работа, передает ФАН.

«В пиковый период в городе одновременно ежедневно работали до 1800 человек. Это подразделения МЧС из разных регионов страны, военнослужащие, сотрудники коммунальных служб Ялты и приданные силы из других городов полуострова, ресурсные организации, сотрудники администрации, депутаты Ялтинского городского совета, предприниматели, горожане. В очередной раз благодарю всех, кто пришел на помощь Ялте: рискуя собой, спасал других, развозил воду и предметы первой необходимости пострадавшим, чистил, убирал, мыл, высаживал цветы», — заявила глава администрации.

Также Янина Павленко выразила надежду, что опыт борьбы с природными стихиями и их последствиями больше не пригодится, при этом отметив, что этот опыт бесценен. По ее словам, сделано много, однако предстоит еще больше, поэтому нужно идти дальше.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов. Он считает, что для этого на полуострове нужно было бы построить порядка 200 озер, в которые можно было бы сбрасывать избыточную воду.