Задержанный за езду без прав заммэра Алушты ранее возглавлял ГАИ в ряде городов Крыма

Задержанный за езду без водительских прав заместитель главы администрации Алушты Александр Осовский на личном примере показал, что так делать точно не нужно. Как оказалось, мужчина ранее возглавлял Госавтоинспекцию крымской столицы ― Симферополя (с 2010 года), а до этого был начальником службы ГАИ Алушты.

В своем интервью от 2010 года, когда он только вступил в должность руководителя ГАИ Симферополя, Осовский рассказывал, что «водитель должен чувствовать себя на дороге в полной безопасности». Вместе с этим он отмечал, что «основной задачей Госавтоинспекции является не составление протоколов, а снижение количества ДТП и правонарушений».

По информации сотрудников полиции, Александр Осовский уже попадался на нарушении правил дорожного движения. Так, например, был зафиксирован случай, когда чиновник сел за руль в нетрезвом виде, после чего у него отобрали права. О том, что Осовского задержали и отправили в изолятор временного содержания, ФАН сообщили источники в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердила и глава администрации Алушты Галина Огнева.

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Отметим, что свою работу в органах Александр Осовский начинал еще несколько десятков лет назад с должности инспектора ДПС. За последние же 10 лет он успел поработать в органах внутренних дел Украины (до 2014 года), в органах внутренних дел Республики Южная Осетия, побывать в кресле советника главы администрации города Ялты (менее года в 2017-м). Последние два года до назначения заместителем главы администрации Алушты, он был начальником управления по строительству, эксплуатации и автотранспортному обеспечению ФГБУ «Комплекс «Крым».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что правоохранители задержали лидера ялтинского филиала движения «Свидетели Иеговы»1 (запрещено на территории РФ). В отношении четырех подозреваемых было возбуждено уголовное дело, двое из них находились в федеральном розыске.

1 Организация запрещена на территории РФ.