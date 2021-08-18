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Придомовые территории в Бахчисарае благоустроили благодаря поддержке Москвы
Общество
Придомовые территории в Бахчисарае благоустроили благодаря поддержке Москвы
Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры РК  / 

Крым, 18 августа. Благоустройство придомовых территорий и общественных пространств в Республике Крым продолжается полным ходом. К сожалению, в некоторых районах полуострова сроки сдачи объектов срываются, например, в Симферополе, в то же время в других областях они уже успешно завершены.

Это касается Бахчисарайского района. Известно, что там все работы закончены и сданы, о чем сообщил глава местной администрации Дмитрий Скобликов.

По его словам, сумма финансирования составила около 100 млн рублей, из которых половина — средства муниципалитета, а другая часть — деньги из федерального бюджета. Они были выделены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и соглашения между РК с правительством Москвы, передает ФАН.

«Сегодня посетили все дворы, где велись работы, пообщались с жителями. В планах еще много проектов по созданию комфортной городской среды. Уверен, что все дальнейшие объекты будут реализованы так же быстро и качественно», — заявил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Работы по благоустройству придомовых территорий завершены в Бахчисарае и его районе
Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры РК  / 

Также он добавил, что уже осенью, когда спадет жара, пройдет заключительный этап благоустройства — администрация Бахчисарая организует гидропосев травы, после чего на этих территориях будет газон. Вместе с тем местные жители выразили всем причастным огромную благодарность за проделанную работу. Теперь у детей будут нормальные площадки для игр и отдыха.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что уникальную древнюю башню изучают подводные археологи у берегов Севастополя. Предположительное время ее постройки — IXX век нашей эры.

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крым бахчисарай благоустройство территорий
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