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Замглавы Алушты Александра Осовского задержали за езду без прав

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:57
Происшествия
Замглавы Алушты Александра Осовского задержали за езду без прав
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Алушта, 18 августа. Заместителя главы администрации Алушты Александра Осовского задержали за передвижение на автомобиле без прав. Чиновника отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

Замглавы Алушты останется за решеткой до выяснения всех обстоятельств дела. По информации сотрудников полиции, Александр Осовский уже попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД). Однажды чиновник сел за руль в нетрезвом виде, в результате чего у него отобрали права. Информацию о задержании чиновника подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах региона.

На этот раз Осовский, пролежав полтора месяца в больнице, вышел из учреждения и сразу отправился в поездку на машине. Глава администрации Алушты Галина Огнева подтвердила появившиеся подробности.

«Он задержан действительно за управление личным автомобилем без прав», — заявила Огнева.

Чиновница отметила, что в 15:00 по московскому времени начался суд. По словам Галины Огневой, она пока не знает, в чем конкретно обвиняют Осовского, но обещала рассказать подробности после заседания суда.

 

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