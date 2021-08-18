Надвигающиеся дожди грозят Крыму новыми подтоплениями

Симферополь, 18 августа. Главное Управление МЧС по Республике Крым предупредило о новых сильных дождях, которые пройдут на полуострове с 19 по 20 августа.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к вечеру 19 августа в республике местами пройдут сильные дожди, грозы, а также возможен град. Шквалистые ветры достигнут скорости 20-25 метров в секунду. Непогода будет сохраняться до 20 августа.

Ранее Крым пострадал от осадков, которые обрушились на восточные районы полуострова. Удар стихии пришелся на Керчь и поселения Ленинского района.

В ведомстве рекомендовали воздержаться от выходов в море и на набережные в период непогоды. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по республике.

Эксперт ранее рассказал, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов. Потоки воды следует направлять в водохозяйственные специальные пруды