Суд арестовал одного из задержанных в Крыму главарей «Хизб ут-Тахрир»

Симферополь, 18 августа. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца одного из пяти задержанных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Правоохранители провели обыски в домах преступников и смогли задержать в Севастополе четверых из пяти подозреваемых в участии террористической деятельности. Главаря боевиков арестовали на срок до 12 октября.

Злоумышленник сформировал в Крыму группу запрещенной организации и был ее руководителем. Он вел антироссийскую и антиконституционную деятельность, а также проводил тайные собрания со своими последователями.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили, что злоумышленники вербовали в свои ряды крымских мусульман. В домах задержанных силовики изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.