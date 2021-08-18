Эмоциональная драка с оскорблениями между торговцами в Ялте попала на видео

Ялта, 18 августа. В Ялте уличные торговцы устроили драку в подземном переходе в самом центре города — на остановке «Спартак». Причиной конфликта, как говорят очевидцы, стало место размещения в самом переходе: точки, по всей видимости, находились друг напротив друга, тем самым каждая сторона просто создавала конкуренцию своим, скажем так, коллегам.

Примечательно, что мужчина на видео угрожает своей оппонентке физической расправой с использованием холодного оружия и сыплет в ее адрес оскорблениями. В это время прохожие постоянно пытались успокоить разгорячившихся продавцов: люди, среди которых были и дети, стали невольными свидетелями неприятного конфликта, передает ФАН.

«Мы все уже привыкли, что в этом подземном переходе ведется незаконная торговля, сколько уже жалоб было по этому поводу в полицию, а толку. Мало того, что из-за них в переходе постоянно столпотворения, потому что они стоят в узком проходе, так они еще и устраивают подобные разборки. Когда это все прекратится? Почему они там стоят каждый день, и на это никто из соответствующих органов не реагирует? Хотят работать — пусть это делают честно, платят налоги, арендуют место на рынке, как это делают другие. Честно говоря, просто уже надоело, каждый год одно и то же», — заявила ФАН жительница Ялты Елена Лукьяненко.

Вместе с тем она добавила, что в городе ведется нестационарная торговля во многих местах, люди к этому относятся спокойно, но только до тех пор, пока это не мешает остальным. В частности это касается пожилых людей, которые продают овощи или фрукты со своих огородов, но не таких наглецов, которые устраивают разборки и позорят Ялту.

Известно, что в полицию с соответствующими заявлениями обратились обе стороны конфликта, на данный момент проводится проверка, после чего будет дана правовая оценка произошедшему событию, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что риелтор дал советы, как не ошибиться с выбором квартиры для отдыха в Крыму. По его словам, первое, что нужно запомнить, — не вносить предоплату за жилье, не убедившись, что это не мошенники.