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КамАЗ превратил «Жигули» в груду металла в ДТП под Севастополем
Происшествия

Крым, 18 августа. Сегодня утром на автодороге Севастополь — Инкерман произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в УМВД России по Севастополю, водитель ВАЗ не справился с управлением, из-за чего врезался в стоящий рядом КамАЗ.

Водитель легковушки в результате удара получил травмы и был отправлен в больницу. Сейчас по факту ДТП правоохранители МВД проводят проверку.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.

Ранее ФАН рассказывал, что после взрыва автобуса в Воронеже в медучреждениях по-прежнему лечатся 18 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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дтп крым
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