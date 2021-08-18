Парламентарии Крыма дали достойную оценку «раскаянию» Януковича

Первый зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс в эксклюзивном интервью ФАН оценил высказывания экс-президента Украины Виктора Януковича, с которыми он выступил накануне 30-летия независимости Украины.

По словам парламентария, один только факт осознания необходимости тесных политических и экономических связей Украины и России (о которых говорил Янукович) уже дает надежду на их возрождении в будущем.

«Хорошо, что это понимание, хоть и с опозданием, но пришло — понимание того, что это была одна из стратегических ошибок руководства Украины, которая разрушила многовековые связи между братскими народами Украины и Российской Федерации. Сегодня сложно, на мой взгляд, восстанавливать отношения, потому что очень глубоко зашли корни ненависти, в том числе воспитательные. Но уже само понимание того, что произошло, вселяет уверенность, что да, действительно, ситуация со временем может быть исправлена и то, что было веками наработано, то, что веками было создано, — оно вернется: на Украине и в России будут снова два братских народа, люди будут жить в мире и благополучии, будут процветать и поддерживать друг друга. Начало положено», — отметил Фикс.

crimea.gov.ru / Государственный совет республики Крым

Напомним, что спикер крымского парламента Владимир Константинов весьма скептически оценил высказывания Виктора Януковича относительно допущенных в прошлом ошибок.

«У Януковича были все возможности для того, чтобы бороться за другую Украину, альтернативную той, которая пугает сегодня даже своих западных кураторов. Даже после свержения он мог бы продолжать борьбу, создать правительство в изгнании, заявить о своих законных правах на пост президента. Это было бы более честно по отношению к своим избирателям, своим землякам – жителям юго-востока страны. Но он предпочел выпасть в политический осадок», — написал Константинов на своей официальной странице в Facebook.

Он напомнил, что сразу после вступления в должность президента Украины Янукович первым делом вылетел в Брюссель, а затем уже развернул последовательную политику евроинтеграции Украины, несмотря на активные протесты большей части его собственных избирателей, которым он обещал совершенно другой государственный курс.

Ранее председатель Украинской общины в интервью ФАН рассказала, почему украинцы не верят в «Крымскую платформу» Зеленского и боятся современной Украины.