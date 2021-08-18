ФСБ задержала пятерых боевиков в Крыму

Симферополь, 18 августа. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели спецоперацию по задержанию террористов на территории Республики Крым.

По данным силовиков, были задержаны два главаря и трое участников организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в России. Как уточнили в ведомстве, злоумышленники привлекали местных мусульман к совершению преступлений. Другие детали произошедшего пока не раскрываются.

Ранее правоохранители организовали мероприятия, направленные на поимку экстремистов, в городе Армянске. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ задержали двух человек. Они занимались вербовкой новых членов сообщества. Кроме того, члены организации пропагандировали ее радикальные идеи в городе.