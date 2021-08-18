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Эксперт рассказал, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов
Общество
Эксперт рассказал, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов
Pr Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Ситуация с повторным наводнением в некоторых районах Керченского полуострова привела к активному обсуждению вопроса, как можно было избежать последствий, которые сейчас наблюдаются. В частности, оказались затоплены многие здания, автомобили, пострадали частные домовладения и участки, и этого, считают специалисты, можно было избежать.

Сейчас ведется работа по подсчету суммы ущерба, нанесенного природной стихией, однако уже понятно, что он составит сотни миллионов рублей — с учетом компенсаций и восстановления дорог, улиц и прочего. Не говоря уже об экономическом ущербе региону за то время, пока люди вынуждены бороться с последствиями наводнений.

Эксперт рассказал, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов
ГУ МЧС России по Республике Крым  / 

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник РФ третьего класса Юрий Крупнов рассказал, что в 2019 и 2020 годах они уже обращались к властям с предложениями новой водохозяйственной политики, передает ФАН.

«В ответе от правительства Крыма было тогда сказано, что, в принципе, все водные ресурсы исчерпаны, в целом все нормально, поэтому особенно заниматься нечем. И мы предлагали простую вещь на самом деле. Мы говорили, что в условиях перекрытия Северо-Крымского канала нам необходима новая водохозяйственная политика, которая, с одной стороны, запасала бы осадочные воды, которые мы, к сожалению, уже в виде кризисного явления наблюдаем, и расходовала их в те времена года, когда этих осадочных вод недостаточно», — сказал эксперт в эфире ток-шоу «На грани».

Эксперт рассказал, как в Крыму можно снизить урон от природных катаклизмов
Федеральное агентство новостей  / Александр Талызин

Крупнов отметил, что в Крыму есть типичные потоки воды, которые уже давно всем известны. Их нужно направлять в водохозяйственные специальные пруды, небольшие водохранилища. Чтобы избыточные осадочные воды куда-то перенаправлять, Республике Крым нужно около 200 прудов.

При этом он признался, что, безусловно, никакие природные катаклизмы в полной мере эти меры остановить не смогут, но зато существенно уменьшить их вред можно за счет правильного отвода вод и мест, где эти избыточные воды можно хранить.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что мощные ливни затопили оптовый рынок в Керчи. Местные жители рассказали о последствиях серьезной непогоды, а также признались, что некоторые люди потеряли весь свой бизнес.

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