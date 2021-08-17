Правоохранители задержали лидера ялтинского филиала движения «Свидетели Иеговы»

Симферополь, 17 августа. Полиция Белгородской области задержала на выезде из России регионального лидера экстремистской организации «Свидетели Иеговы»1.

В начале августа правоохранители сообщали о пресечении подпольной деятельности данной организации в Ялте. В отношении четырех подозреваемых было возбуждено уголовное дело, двое из них находились в федеральном розыске.

Согласно данным следствия, задержанный являлся идейным лидером и основным организатором ялтинской ячейки «Общества свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и напрямую контролировал ее деятельность. Преступника задержали на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области при попытке пересечь границу РФ. В настоящий момент он этапирован в Крым.

Экстремист обвиняется в организация деятельности экстремистской организации (статья 282.2 часть 1 УК РФ). По решению Киевского районного суда Симферополя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее директор ЖКС № 2 Невского района был задержан по делу о коммерческом подкупе.

1 Организация запрещена на территории РФ.