Ни с кем не согласованный бетонный «колизей» в центре Севастополя пошел под снос

На территории любимого севастопольцами летнего театра «Ракушка» снова пыльно и грязно. Там идет снос бетонного амфитеатра и режиссерской рубки, возведенных на Приморском бульваре в рамках капитального ремонта летней эстрады.
Любимая севастопольцами «Ракушка» закована в строительный забор с июня 2019 года. Капитальный ремонт эстрады изрядно затянулся — сначала меняли подрядчика, потом коррективы в сроки работ внесла пандемия. До сдачи объекта осталось чуть больше 30 дней, но вместо открытого, полного воздуха пространства из-за строительного забора показалась двухметровая стена ступенчатого амфитеатра и огромное помещение для аппаратуры.
Исполинский бетонный амфитеатр и рубка режиссера возмутили жителей Севастополя. Место, где можно было после променада по Приморскому бульвару передохнуть и послушать творчество городских коллективов на свежем воздухе, внезапно превратилось в современную сцену для выступления отечественных звезд. Такой «Ракушка» была до реконструкции.
Так она выглядела во время проведения реконструкции осенью 2020 года. Уже появились массивный амфитеатр и бетонная рубка режиссера.
Люди были потрясены, что на территории объекта культурного наследия вот так запросто можно построить современное сооружение, которое ни с кем не было согласовано.
«Я тогда была с общественниками, мы привлекли внимание губернатора города, он сам вышел на объект, сам все увидел и остановил все, что там творилось. Так получилось, возможно, из-за того, что заказчики работ не учли мнение общественности, не учли требования о рассмотрении проектов на общественно-художественных слушаниях», — рассказала ФАН архитектор Людмила Бодренюк.
По ее словам, в Севастополе вскоре был проведен первый после длительного перерыва архитектурно-художественном совет, на котором почти единогласно было решено, что в таком виде «Ракушка» существовать не может. Спустя почти год незаконные постройки начали сносить. Пока работы проводят за счет бюджета Севастополя.
По словам директора департамента капитального строительства Севастополя Иллариона Гапицонова, допущенная ошибка обойдется бюджету Севастополя примерно в 40 млн рублей. Стоимость проведения демонтажных работ, по данным департамента капитального строительства Севастополя, составила 4,1 млн рублей, обустройство зрительного зала, шахматного клуба и прилегающей территории — порядка 35 млн рублей.
Опыт с «Ракушкой» был учтен. По словам Людмилы Бодренюк, теперь застройщики сами инициируют архитектурные советы для утверждения проектов, поэтому похожего случая в Севастополе не повторится.
«Кто будет компенсировать затраты, я не знаю, думаю, будет при правительстве создана специальная комиссия, которая будет разбираться», — добавила севастопольский архитектор.
Представить обновленную «Ракушку» общественности планируется уже в ближайший месяц. Завершает капитальный ремонт, начавшийся весной 2019 года, ООО «Асгард», занимающаяся реконструкцией «СОК им. 200-летия Севастополя», а также реставрацией художественного музея им. М. П. Крошицкого.
Напомним, ранее ФАН сообщал, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начались раскопки одного из самых крупных подводных объектов за последние годы — ромбовидной башни.