Ни с кем не согласованный бетонный «колизей» в центре Севастополя пошел под снос

На территории любимого севастопольцами летнего театра «Ракушка» снова пыльно и грязно. Там идет снос бетонного амфитеатра и режиссерской рубки, возведенных на Приморском бульваре в рамках капитального ремонта летней эстрады.

Любимая севастопольцами «Ракушка» закована в строительный забор с июня 2019 года. Капитальный ремонт эстрады изрядно затянулся — сначала меняли подрядчика, потом коррективы в сроки работ внесла пандемия. До сдачи объекта осталось чуть больше 30 дней, но вместо открытого, полного воздуха пространства из-за строительного забора показалась двухметровая стена ступенчатого амфитеатра и огромное помещение для аппаратуры.

Исполинский бетонный амфитеатр и рубка режиссера возмутили жителей Севастополя. Место, где можно было после променада по Приморскому бульвару передохнуть и послушать творчество городских коллективов на свежем воздухе, внезапно превратилось в современную сцену для выступления отечественных звезд. Такой «Ракушка» была до реконструкции.

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Так она выглядела во время проведения реконструкции осенью 2020 года. Уже появились массивный амфитеатр и бетонная рубка режиссера.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Люди были потрясены, что на территории объекта культурного наследия вот так запросто можно построить современное сооружение, которое ни с кем не было согласовано.

«Я тогда была с общественниками, мы привлекли внимание губернатора города, он сам вышел на объект, сам все увидел и остановил все, что там творилось. Так получилось, возможно, из-за того, что заказчики работ не учли мнение общественности, не учли требования о рассмотрении проектов на общественно-художественных слушаниях», — рассказала ФАН архитектор Людмила Бодренюк.

По ее словам, в Севастополе вскоре был проведен первый после длительного перерыва архитектурно-художественном совет, на котором почти единогласно было решено, что в таком виде «Ракушка» существовать не может. Спустя почти год незаконные постройки начали сносить. Пока работы проводят за счет бюджета Севастополя.

Пресс-служба правительства Севастополя /

По словам директора департамента капитального строительства Севастополя Иллариона Гапицонова, допущенная ошибка обойдется бюджету Севастополя примерно в 40 млн рублей. Стоимость проведения демонтажных работ, по данным департамента капитального строительства Севастополя, составила 4,1 млн рублей, обустройство зрительного зала, шахматного клуба и прилегающей территории — порядка 35 млн рублей.

Опыт с «Ракушкой» был учтен. По словам Людмилы Бодренюк, теперь застройщики сами инициируют архитектурные советы для утверждения проектов, поэтому похожего случая в Севастополе не повторится.

«Кто будет компенсировать затраты, я не знаю, думаю, будет при правительстве создана специальная комиссия, которая будет разбираться», — добавила севастопольский архитектор.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Представить обновленную «Ракушку» общественности планируется уже в ближайший месяц. Завершает капитальный ремонт, начавшийся весной 2019 года, ООО «Асгард», занимающаяся реконструкцией «СОК им. 200-летия Севастополя», а также реставрацией художественного музея им. М. П. Крошицкого.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начались раскопки одного из самых крупных подводных объектов за последние годы — ромбовидной башни.