В этом году исполняется 30 лет со дня начала августовского путча 1991 года. В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция, посвященная событию, которое до сих пор хранит в себе много тайн. Некоторые уверены, что это было проявлением демократии, другие же утверждают, что во внутренние дела Советского Союза вмешались иностранные спецслужбы, которые и подтолкнули к распаду такой важной для них в геополитическом плане страны.

При этом, по мнению члена общественной палаты Республики Крым, доцента кафедры истории КФУ им. В. И. Вернадского, кандидата исторических наук Виктора Харабуга, представители Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) тогда действительно ставили перед собой задачу сохранить Советский Союз, передает ФАН.

«Другой вопрос — могли ли они этого достичь теми методами, которые использовали. Они начали действовать с большим опозданием, поскольку годы перестройки очень сильно расшатали СССР и создали великолепные предпосылки для его развала. Тут спор может идти о том, развал это или распад государства, имеют ли место какие-то конспирологические моменты. Я думаю, да. Потому что спецслужбы разных стран для того и созданы, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику других государств. Тем более когда речь о такой стране, как СССР, со сверхцентрализованной политической системой управления», — подчеркнул доцент кафедры истории во время конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, когда идет спор о том, что якобы никакого вмешательства извне не было, то это неправда, потому что тогда политиков США, европейских и прочих нужно считать «полными идиотами».

При этом он добавил, что существует целый ряд мемуаров и документов, которые свидетельствуют о том, что иностранные структуры такие цели ставили, насколько успешно — другой вопрос. Но никому такая геополитическая реальность, как СССР, была не нужна, кроме Государственного комитета по чрезвычайному положению, констатировал Виктор Харабуга.

Ранее ФАН рассказывал, чем для Советского Союза могла обернуться победа представителей ГКЧП. Некоторые эксперты считают, что это только бы отсрочило время распада СССР, но не предотвратило его.