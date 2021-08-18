Эксперт объяснил, чем для СССР могла обернуться победа представителей ГКЧП

До сих пор ведется много споров, что было бы, если бы во время августовского путча в 1991 году Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) все-таки одержал победу и Советский Союз продолжил существовать под его руководством.

Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли удастся найти, но все происходящие процессы в стране на тот момент, по мнению экспертов, все же позволяют говорить, что СССР бы даже в таком случае существовал недолго. Такого же мнения придерживается и зампредседателя комиссии по вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания общественной палаты Крыма Вадим Петров.

«Сразу хочу сказать, что победа ни одних, ни других не могла принести победу стране, потому что в результате поражения ГКЧП Советский Союз развалился на два-три месяца быстрее, чем он мог бы это сделать, если бы члены госкомитета одержали победу. Но победа [Бориса] Ельцина и поддерживающих его людей обрекла страну на поражение, только оно растянулось на почти девять лет. Мы пережили 90-е годы, в результате этого — катастрофу, связанную с развалом экономики, с падением жизненного уровня страны, населения. Поэтому для меня в равной степени и те, и другие нанесли огромный вред», — отметил эксперт во время конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Global Look Press / Moscow/1991:08:20

По его словам, представители ГКЧП отличались от «ельцинцев» только тем, что они были людьми более реально настроенными в отношении демократии, они не пошли на штурм Верховного совета СССР, хотя могли это сделать. Ельцин же в 1993 году расстрелял здание правительства, чем еще раз показал, что к демократии он практически не имеет никакого отношения, считает Петров.

«Можно утверждать, что победа ГКЧП лишь отдалила бы распад Советского Союза, потому что произошло бы возвращение [Михаила] Горбачева, ведь они не собирались его отстранять от власти, поскольку были его ставленниками. Допустим, Горбачев подписал бы союзный договор, который уже был готов. В результате подписания шесть республик бы этого не сделали. Тем самым страна уже становилась в состояние полураспада, который усилился бы через несколько месяцев», — констатировал он.

Если при Борисе Ельцине СССР развалился в декабре 1991 года, то при ГКЧП и Михаиле Горбачеве это бы произошло весной 1992 года, добавил член общественной палаты Республики Крым.

Напомним, ранее крымские татары рассказали, как Украина их обманула в 2014 году. Они припомнили все обещания, которые давало киевское руководство до и после воссоединения Крыма с Россией.