В симферопольском автосервисе произошел пожар, в результате которого сгорела находившаяся внутри легковушка. Как стало известно, огонь вспыхнул на улице Беспалова, 158 А.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что огнем были охвачены рабочие боксы, а позже он перекинулся на машины. Пострадала минимум одна иномарка, но внутри могут быть еще автомобили. Во время пожара из бокса постоянно раздавались хлопки.

«На Беспалова сгорела СТО, причина неизвестна. Я опоздал на 30 секунд, в итоге уже горела «Ауди Q7», не успел посмотреть, из-за чего началось возгорание. А я просто ждал своей очереди на ремонт машины», ― написал в местной группе «ВКонтакте» Андрей Оглы.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. На месте пожара выехали пожарные МЧС. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее ФАН рассказывал, что воронежский автобус «ПАЗ» мог быть подорван комбинированным взрывным устройством, так называемой «грязной» взрывчаткой. Пиротехник Дмитрий Симкин попытался проанализировать детали ЧП и изложить одну из возможных версий произошедшего.